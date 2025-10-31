Em Independência, Gabriel Souza destaca ações do governo para a região Noroeste

Em agendas na quinta (30/10) e na sexta-feira (31/10), na região Noroeste, o vice-governador Gabriel Souza participou da abertura da 7ª Expoinde – Feira de Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuária e Cultura de Independência, organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços Agropecuária de Independência (Acisapi). Durante a visita ao município, ele também recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores como cidadão honorário de Independência e esteve em uma escola estadual que implantou o ensino em tempo integral em 2024.



Com o tema “Raízes que inspiram, futuro que nos une”, a feira abriu oficialmente na noite de quinta-feira e reuniu produtores, empreendedores e representantes de diversos setores. Na solenidade, Gabriel destacou as ações e os investimentos do governo estadual nos municípios que integram a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (Amufron), os quais, de 2019 a 2025, receberam mais de R$ 400 milhões em repasses e convênios. Apenas Independência, com cerca de 6,5 mil habitantes, foi contemplada com mais de R$ 4 milhões em recursos estaduais.

“Cada município gaúcho possui demandas diferentes, de acordo com a característica da cidade e as necessidades da população. O governo do Estado está presente em cada um deles, fomentando a parceria e o trabalho em conjunto para o desenvolvimento local. Aqui em Independência, atuamos em várias frentes, com destaque para ações relacionadas à agricultura e ao desenvolvimento rural”, ressaltou o vice-governador.

Gabriel enfatizou ainda a importância das feiras regionais como motor de desenvolvimento econômico local. “Feiras como a Expoinde são fundamentais para movimentar a economia das cidades do interior. Elas reúnem agricultura familiar, artesanato e setor de máquinas agrícolas em um mesmo espaço, promovendo negócios, troca de experiências e valorização das potencialidades locais”, avaliou. O secretário-executivo do Plano Rio Grande , Clair Kuhn, e o prefeito de Independência, Eduardo Marasca, também participaram do evento.

Escola terá reforma em ginásio

Dando sequência à agenda em Independência, na sexta-feira Gabriel visitou a Escola Estadual Amélio Fagundes e acompanhou as melhorias previstas para o espaço, que receberá R$ 740 mil para a reforma do ginásio. O valor foi destinado por emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi, e as obras serão executadas pelo governo, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Ao lado de representantes da comunidade escolar, Gabriel conheceu ginásio que será reformado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Desde o ano passado, a instituição de ensino oferece as modalidades Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio em tempo integral, além do 3º Ano do Ensino Médio regular. A unidade é uma das que simbolizam a expansão do tempo integral no Rio Grande do Sul, modelo que vem sendo ampliado desde 2018 e que, até 2026, chegará a 515 escolas (entre ensinos Médio e Fundamental) em todo o Estado, beneficiando cerca de 40 mil estudantes.

“O governo do Estado tem feito um grande esforço para qualificar a educação pública, melhorar os espaços escolares e ampliar a oferta de ensino em tempo integral. Aqui em Independência, temos o compromisso de assegurar que a reforma da escola seja concluída e, se for necessário, o Estado fará os aportes complementares para garantir a entrega das melhorias à comunidade escolar”, assegurou o vice-governador.

Gabriel também salientou que, além dos valores provenientes de emendas, o Executivo estadual vem ampliando os investimentos em infraestrutura escolar. Desde 2019, já foram aplicados R$ 580 milhões na recuperação de escolas públicas. Somente em 2025, 160 unidades passaram por obras, totalizando R$ 56 milhões em investimentos em infraestrutura educacional.