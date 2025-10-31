Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Independência, Gabriel Souza destaca ações do governo para a região Noroeste

Em agendas na quinta (30/10) e na sexta-feira (31/10), na região Noroeste, o vice-governador Gabriel Souza participou da abertura da 7ª Expoinde – ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/10/2025 às 17h57
Em Independência, Gabriel Souza destaca ações do governo para a região Noroeste
Vice-governador conheceu instalações e conversou com dirigentes da Escola Estadual Amélio Fagundes -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Em agendas na quinta (30/10) e na sexta-feira (31/10), na região Noroeste, o vice-governador Gabriel Souza participou da abertura da 7ª Expoinde – Feira de Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuária e Cultura de Independência, organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços Agropecuária de Independência (Acisapi). Durante a visita ao município, ele também recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores como cidadão honorário de Independência e esteve em uma escola estadual que implantou o ensino em tempo integral em 2024.

Com o tema “Raízes que inspiram, futuro que nos une”, a feira abriu oficialmente na noite de quinta-feira e reuniu produtores, empreendedores e representantes de diversos setores. Na solenidade, Gabriel destacou as ações e os investimentos do governo estadual nos municípios que integram a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (Amufron), os quais, de 2019 a 2025, receberam mais de R$ 400 milhões em repasses e convênios. Apenas Independência, com cerca de 6,5 mil habitantes, foi contemplada com mais de R$ 4 milhões em recursos estaduais.

“Cada município gaúcho possui demandas diferentes, de acordo com a característica da cidade e as necessidades da população. O governo do Estado está presente em cada um deles, fomentando a parceria e o trabalho em conjunto para o desenvolvimento local. Aqui em Independência, atuamos em várias frentes, com destaque para ações relacionadas à agricultura e ao desenvolvimento rural”, ressaltou o vice-governador.

Gabriel enfatizou ainda a importância das feiras regionais como motor de desenvolvimento econômico local. “Feiras como a Expoinde são fundamentais para movimentar a economia das cidades do interior. Elas reúnem agricultura familiar, artesanato e setor de máquinas agrícolas em um mesmo espaço, promovendo negócios, troca de experiências e valorização das potencialidades locais”, avaliou. O secretário-executivo do Plano Rio Grande , Clair Kuhn, e o prefeito de Independência, Eduardo Marasca, também participaram do evento.

Escola terá reforma em ginásio

Dando sequência à agenda em Independência, na sexta-feira Gabriel visitou a Escola Estadual Amélio Fagundes e acompanhou as melhorias previstas para o espaço, que receberá R$ 740 mil para a reforma do ginásio. O valor foi destinado por emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi, e as obras serão executadas pelo governo, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Ao lado de representantes da comunidade escolar, Gabriel conheceu ginásio que será reformado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Ao lado de representantes da comunidade escolar, Gabriel conheceu ginásio que será reformado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Desde o ano passado, a instituição de ensino oferece as modalidades Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio em tempo integral, além do 3º Ano do Ensino Médio regular. A unidade é uma das que simbolizam a expansão do tempo integral no Rio Grande do Sul, modelo que vem sendo ampliado desde 2018 e que, até 2026, chegará a 515 escolas (entre ensinos Médio e Fundamental) em todo o Estado, beneficiando cerca de 40 mil estudantes.

“O governo do Estado tem feito um grande esforço para qualificar a educação pública, melhorar os espaços escolares e ampliar a oferta de ensino em tempo integral. Aqui em Independência, temos o compromisso de assegurar que a reforma da escola seja concluída e, se for necessário, o Estado fará os aportes complementares para garantir a entrega das melhorias à comunidade escolar”, assegurou o vice-governador.

Gabriel também salientou que, além dos valores provenientes de emendas, o Executivo estadual vem ampliando os investimentos em infraestrutura escolar. Desde 2019, já foram aplicados R$ 580 milhões na recuperação de escolas públicas. Somente em 2025, 160 unidades passaram por obras, totalizando R$ 56 milhões em investimentos em infraestrutura educacional.


Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© PMSP/Divulgação
Geral Há 14 minutos

SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro

Ocorrências de furtos crescem em todo o estado
Geral Há 59 minutos

Rádio Ceará é nova emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública

Conteúdo vai alcançar mais de 3 milhões de pessoas

 Nova sede onde vai funcionar o Deic e o Dercap, da Polícia Civil, ocupará prédio onde funcionava o Foro do Sarandi, na capital -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 59 minutos

Governador Eduardo Leite e presidente do TJRS assinam permuta para nova sede do Deic e Dercap

O governador Eduardo Leite assinou, na sexta-feira (31/10), um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A cerimôn...

 © Agência Brasil
Geral Há 1 hora

EBC confirma nomeação de nova ouvidora e ouvidor-adjunto

Roberta Dante é confirmada no comando da Ouvidoria

 Dados divulgados pelo CAGED apontam que 213.002 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em setembro (Foto: Diones Roberto Becker)
CAGED Há 2 horas

Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro

Indicador mede a diferença entre contratações e demissões

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
20° Sensação
1.86 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

DecisionOps ajuda empresas a otimizar decisões
Geral Há 10 minutos

SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro
Direitos Humanos Há 10 minutos

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio
Tecnologia Há 26 minutos

Maceió conquista segundo lugar em performance hoteleira
Tecnologia Há 41 minutos

Black Friday exige planejamento e adaptação ao consumidor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,13%
Euro
R$ 6,20 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,999,29 +1,80%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias