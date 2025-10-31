Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para auxiliar gestão de negócios

Micro e pequenas empresas gaúchas podem contar com uma ferramenta gratuita de inteligência artificial que auxilia na gestão dos negócios, sugerindo produtos, comparando preços de mercado e analisando o desempenho do estabelecimento. Trata-se do aplicativo Minha Empresa disponibilizado pelo governo Eduardo Leite, que, em pouco mais de dois anos, já contabiliza 112,7 mil empresas cadastradas. O Rio Grande do Sul é o único Estado no país a ter disponibilizado essa ferramenta para os contribuintes.

Desenvolvido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual e da Procergs, a ferramenta busca apoiar a competitividade e a sustentabilidade dos negócios gaúchos. “Cada vez mais vemos a conquista de espaço das micro e pequenas empresas, que movimentam a economia, geram renda e ampliam o acesso ao mercado de trabalho. Esse é o público que mais precisa de ajuda para crescer. E nós queremos fazer isso colocando a inteligência de dados a serviço desses empreendedores e empreendedoras”, explica o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

“A ferramenta foi desenhada para aqueles que não têm estrutura de sistemas ou de pessoal para pensar a gestão. Essa é uma forma de impulsioná-los e de oferecer recursos para que possam se desenvolver de forma mais plena”, complementa a chefe da divisão de Relacionamento e Serviços da Receita Estadual, Rachel Krug Einsfeld.

A solução digital, que tem o potencial para alcançar 200 mil empresas, pode ser baixada e acessada gratuitamente viacadastro e acesso no gov.br .

“A iniciativa é muito bacana porque facilita que as empresas estruturem sua gestão com dados que vêm direto da fonte. As melhorias que vieram por aí ajudarão muito na tomada de decisões pelos administradores”, avalia o gerente de Competitividade Setorial do Sebrae, Augusto Martinenco, destacando que a entidade trabalha com pequenas empresas e participou das discussões para a construção do app.

Principais recursos do Minha Empresa:

Recomendações de produtos com inteligência artificial



Com o uso de inteligência artificial, o Minha Empresa recomenda itens com potencial de venda, a partir do que outros estabelecimentos do mesmo setor e da mesma região estão comercializando – funcionalidade disponibilizada em agosto. As sugestões são personalizadas para cada negócio a partir de dados das notas fiscais eletrônicas, subsidiando decisões mais seguras e minimizando os riscos de entrada em novos nichos de mercado.



As recomendações são atualizadas diariamente. O(a) empreendedor(a) pode marcar as sugestões como irrelevantes ou salvá-las para análise posterior. Até dez produtos são exibidos por dia na lista de ideias. Para cada item, é possível consultar o preço médio de compra e de venda em diferentes regiões do Estado, por meio da ferramenta Monitor de Preço. O recurso permite identificar oportunidades de melhoria nas margens de lucro, planejar estratégias mais competitivas e rever negociações com fornecedores.



Em breve, outras funcionalidades serão disponibilizadas: será possível ter acesso a previsões de vendas com base em dados históricos e sazonalidades, além de contar com o suporte de um assistente inteligente.





Com o uso de inteligência artificial, o Minha Empresa recomenda itens com potencial de venda, a partir do que outros estabelecimentos do mesmo setor e da mesma região estão comercializando – funcionalidade disponibilizada em agosto. As sugestões são personalizadas para cada negócio a partir de dados das notas fiscais eletrônicas, subsidiando decisões mais seguras e minimizando os riscos de entrada em novos nichos de mercado. As recomendações são atualizadas diariamente. O(a) empreendedor(a) pode marcar as sugestões como irrelevantes ou salvá-las para análise posterior. Até dez produtos são exibidos por dia na lista de ideias. Para cada item, é possível consultar o preço médio de compra e de venda em diferentes regiões do Estado, por meio da ferramenta Monitor de Preço. O recurso permite identificar oportunidades de melhoria nas margens de lucro, planejar estratégias mais competitivas e rever negociações com fornecedores. Em breve, outras funcionalidades serão disponibilizadas: será possível ter acesso a previsões de vendas com base em dados históricos e sazonalidades, além de contar com o suporte de um assistente inteligente. Fluxo financeiro e relacionamento comercial



A página principal do aplicativo traz odashboard (painel de controle) da empresa, com informações gerenciais sobre o funcionamento. São exibidos gráficos e indicadores com um resumo geral de dados relevantes, que podem ser detalhados em outras abas.



Na área de operações é possível realizar uma série de consultas sobre compras e vendas da empresa, classificadas em diferentes modalidades, como vendas líquidas, compras líquidas ou número de notas emitidas. Já na página de produtos, estão listados os itens mais adquiridos e mais comercializados. Na seção de relacionamento, é possível conferir os clientes e fornecedores com quem a empresa mantém relações comerciais de forma mais constante.



O aplicativo também permite realizar pesquisas com filtros de tempo e consultarrankings de produtos, clientes e fornecedores.





A página principal do aplicativo traz odashboard Na área de operações é possível realizar uma série de consultas sobre compras e vendas da empresa, classificadas em diferentes modalidades, como vendas líquidas, compras líquidas ou número de notas emitidas. Já na página de produtos, estão listados os itens mais adquiridos e mais comercializados. Na seção de relacionamento, é possível conferir os clientes e fornecedores com quem a empresa mantém relações comerciais de forma mais constante. O aplicativo também permite realizar pesquisas com filtros de tempo e consultarrankings Facilidade no cumprimento de obrigações tributárias



O Minha Empresa também incentiva os contribuintes a cumprirem suas obrigações, estimulando a conformidade tributária. Por meio dele, é possível fazer o recadastramento obrigatório anual, receber notificações sobre débitos e parcelas vencidas e conferir avisos direcionados ao estabelecimento, como oportunidades de regularização ou alertas de exclusão do regime.



O aplicativo busca ainda descomplicar uma obrigação das empresas optantes pelo Simples Nacional: o preenchimento do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), declaração mensal exigida pela Receita Federal. De forma proativa, a Receita Estadual gera um demonstrativo confeccionado com informações dos documentos fiscais eletrônicos emitidos pela empresa. Trata-se de uma espécie de “declaração pré-preenchida”, no qual o fisco gaúcho fornece o cálculo das atividades de ICMS para auxiliar na prestação de contas, exatamente da mesma forma com que são solicitadas pelo PGDAS. Em breve, a ferramenta passará a alertar sobre inconsistências nos dados e solicitar retificação quando necessário.



O auxílio para o cumprimento das obrigações tributárias é uma marca da Receita Estadual e está inserido no contexto do programa Receita 2030+, que tem como objetivo a modernização da administração tributária. Essa iniciativa também está sendo implementada para empresas do regime geral: em março, foi processada a primeira Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) automática, eliminando uma série de etapas e contribuindo para a desburocratização dos processos.



A novidade, que por enquanto se aplica somente ao setor de bares e restaurantes, está em fase de expansão. A ideia é estender a funcionalidade a outros contribuintes, transferindo tarefas complexas para o fisco, facilitando a rotina empresarial e estimulando o ambiente de negócios no Estado.