Eventos de meliponicultura em Florianópolis estão com inscrições abertas

Foto: Divulgação/Epagri

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro Florianópolis vai reunir técnicos e interessados em geral na criação de abelhas sem ferrão durante o 6º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootécnica (ECAMZOO) e o 2º Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica , realizados na Epagri e no Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no Bairro Itacorubi. Meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão.

Os dois eventos estão com inscrições abertas e são voltados para criadores de abelhas, estudantes, profissionais da área, população em geral, órgãos de interesse, poder público, associações, escolas, universidades e pesquisadores.

6º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootécnica

O encontro catarinense inicia na quinta-feira, 6 de novembro, às 14h, com a inauguração do meliponário instalado no CCA da UFSC, no Itacorubi. A estrutura foi construída pelo CCA em parceria com a Sociedade Catarinense de Meliponicultura (Somesc), que fez a doação de colônias de abelhas sem ferrão, e servirá para pesquisa e para divulgar a atividade entre estudantes e também entre a sociedade em geral, aberta à visitações. No dia da inauguração acontecem oficinas de educação ambiental com abelhas para crianças do ensino fundamental.

Foto: Reprodução/Secom SC

A programação do evento catarinense segue no sábado, 8. Das 8h às 9h45 ocorrem quatro palestras, divididas entre o auditório do Centro de Treinamento da Epagri (Cetre) e o auditório do CCA. As palestras terão como temas: manejo para produção de mel ; legalização de mel de abelhas sem ferrão; diversificação da produção de abelhas sem ferrão; pólen das abelhas sem ferrão e o saburá como superalimento.

Também haverá uma série de oficinas nos espaços abertos do CCA e do Cetre, que estarão funcionando de forma integrada. Os participantes poderão aprender sobre produção de meliprodutos, identificação de abelhas sem ferrão, multiplicação de algumas espécies e métodos de extração de mel. Haverá também oficina de educação ambiental para crianças.

Ainda no espaço do Cetre haverá uma expoFeira de meliponicultura , que começa na sexta, 7, das 12h às 19h, e segue no sábado, das 8h às 18h. A expoFeira é aberta ao público. A programação contará ainda com concurso de colônias de abelhas sem ferrão e concurso de méis de abelhas sem ferrão.

As inscrições para o 6º Encontro Catarinense de de Meliponicultura Zootécnica são gratuitas e podem ser feitas no site do evento .

2º Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica

No dia 7 de novembro o auditório da Sede da Epagri recebe o 2º Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica, voltado exclusivamente ao setor produtivo. Ao promover espaços de debate e interação entre pesquisadores, técnicos, extensionistas e meliponicultores, o Simpósio busca disponibilizar informações técnicas atuais para o avanço do exercício da meliponicultura enquanto atividade de produção zootécnica.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além de palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos científicos, a programação contará com o Espaço do meliponicultor, quando os representantes da categoria apresentarão suas demandas às autoridades presentes.

Às 16h inicia a aprovação da Carta do Evento, seguida da divulgação do resultado do concurso de fotografia. A mesa de encerramento está marcada para às 17h30.

As inscrições podem ser feitas no site do evento . Meliponicultores e técnicos pagam R$50,00 e estudantes R$30,00. Os dois valores são válidos até o dia 6 de novembro.

Clique aqui para conferir a programação dos dois eventos.

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407 / 99161-6596