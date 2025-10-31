Sexta, 31 de Outubro de 2025
Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, criado no governo Leite, completa um ano

No dia 30 de outubro, o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul completou um ano. A iniciativa, que tem a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/10/2025 às 00h31
-

No dia 30 de outubro, o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul completou um ano. A iniciativa, que tem a premissa de ser um projeto de Estado,apresentou um diagnóstico completo do RS e traçou estratégias e ações factíveis a serem adotadas com a finalidade de impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) e alavancar a economia gaúcha. O plano desenvolvido pelo governo do Estado, com coordenação a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que ao longo desse período ministrou oficinas, com o apoio da Casa Civil, para servidores, e palestras por todo o Estado para disseminar a proposta.

Criado para ser uma política de Estado – não de governo – o plano teve em sua construção envolvendo a participação de cerca de 500 pessoas, incluindo lideranças do governo, do setor privado e do campo acadêmico, juntamente com o apoio da consultoria internacional McKinsey. O projeto é alicerçado em três pilares:

  • econômico:análise da trajetória de crescimento do PIB a partir dos componentes de força de trabalho e produtividade;

  • inclusivo:foco em indicadores de renda e mercado de trabalho;

  • sustentável:estudo de oportunidades selecionadas no contexto ambiental do Estado e seu posicionamento em termos de resiliência climática e de transição energética.

O Plano foi estruturado em torno de cinco habilitadores - capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais - que norteiam o projeto de reconstrução de um Estado mais resiliente e forte. Ao longo dos últimos 12 meses, o plano mobilizou diversos setores e norteou diversas iniciativas do governo.

“O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável marca uma nova forma de o Rio Grande do Sul planejar seu futuro. Em um ano, mostramos que é possível unir crescimento econômico, responsabilidade social e compromisso ambiental. As entregas refletem a força da integração entre governo, setor produtivo e sociedade. Estamos atraindo investimentos, gerando empregos e preparando o Estado para uma nova era de desenvolvimento sustentável. Este plano é mais que uma ação de governo, é uma política de Estado, construída com diálogo, técnica e visão de longo prazo”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Para o secretário Ernani Polo, o plano representa um novo jeito de pensar o desenvolvimento: com inovação, inclusão e responsabilidade ambiental. “Ao longo desse ano, o plano nos guiou na mobilização dos setores produtivos, municípios e sociedade civil em torno de um propósito comum: fazer do Rio Grande do Sul um Estado mais competitivo, mais justo e mais preparado para os desafios. Os resultados já são visíveis: atraímos investimentos e avançamos em práticas sustentáveis. Mas o mais importante é que construímos uma base sólida para o futuro, com planejamento, diálogo e visão estratégica”, explicou.

Entregas do plano

Capital Humano

  • Iniciativa 1:Sedec em parceria com Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) para eventos com refugiados e inclusão no mercado de trabalho.

  • Iniciativa 2:Programa O Sul Tchê Espera para fortalecer turismo gaúcha reúne R$ 214 milhões em investimentos, parcerias estratégicas e ações integradas.

  • Iniciativa 7- Avança Mulher Empreendedora, programa da Junta Comercial do RS, forma 239 mulher em vulnerabilidade social

Inovação

  • Iniciativa 9:Junta Comercial investe em inteligência artificial para agilizar todos os processos.

  • Iniciativa 10:
    • Escritório de Projetos da Sedec / HealthTech: projeto voltado à tecnologia aplicada à saúde.
    • Centro de Inteligência do Agronegócio (AgroTech) lançado pela SICT: Foco em inovação, dados estratégicos para agro.

  • Iniciativa 11: publicação de editais de pesquisa e inovação.

  • Iniciativa 14: publicação do edital Doutor Empreendedor: incentivo a doutores transformarem pesquisa em negócio.

Ambiente de negócios

  • Iniciativa 16:Tudo Fácíl empresas chega a 74 municípios.

  • Iniciativa 20:Sedec apoiou o Fórum dos Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico: ação de articulação de políticas e desenvolvimento.

  • Iniciativa 22:
    • Programa Exporta RS / decreto e edital dos APLs: fortalecimento de cadeias produtivas e exportações. Valor de R$ 467,2 mil.
    • Conexão Indústria RS lançado pela Invest RS e Sedec para adensamento das cadeias produtivas.
    • programa de crédito de R$ 100 milhões para exportadores de gaúchos.
    • feira e missões internacionais para promoção comercial em parceria com Invest RS.

  • Iniciativa 23:Badesul lança programa de microcrédito para pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos dos setores de artesanato, alimentação e serviços.

  • Iniciativa 24: lançamento do Painel RS em Dados pela Invest RS.

  • Iniciativa 25:BRDE e agencia francesa de desenvolvimento celebram parceria de 120 milhões de euros para novos investimentos em transição energética, uso eficiente da agua, agricultura sustentável, entre outros.

  • Iniciativa 27:
    • capacitação de gestores públicos pelo Desenvolve Município.
    • programa de qualificação dos servidores por meio da Jornada de Interiorização da Junta Comercial do RS.

Infraestrutura

  • Iniciativa 34:Badesul intensificou financiamento ao agronegócio com foco em sustentabilidade, irrigação, armazenagem e agroindústrias familiares com R$ 305 milhões com recursos do BNDES.

  • Iniciativa 38: sustentabilidade / descarbonização: estratégia estadual voltada à descarbonização e cadeia de hidrogênio verde. Valor aproximado R$ 102,4 milhões para o edital de hidrogênio verde.

  • Iniciativa 40:entrega de radares meteorológicos para a Defesa Civil.


Texto: Tais Teixeira/Ascom Sedec
Edição: Secom

