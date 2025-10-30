Gabriel Souza destaca importância de investimentos para os modais de transportes em evento do Plano de Logística e Transporte

Diante de uma plateia de empresários do setor de transportes, representantes de prefeituras e entidades de classe, o vice-governador Gabriel Souza reforçou a preocupação do governo em viabilizar uma melhor infraestrutura para o Estado do Rio Grande do Sul. Participando do encerramento do Plano Estadual de Logística e Transporte (Pelt-RS) realizado pelo governo do Estado na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), esteve acompanhado secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clovis Garcez Magalhães, e do presidente do Setcergs, Delmar Albarello.

O vice-governador enfatizou a importância de assegurar financiamento para que o Pelt-RS saia do papel e se transforme em realidade. “Precisamos discutir de onde virá o dinheiro para viabilizar o Pelt. Nós perdemos pelo menos 20 anos de investimento em infraestrutura devido a questões ideológicas. A ERS-118, por exemplo, demorou mais de duas décadas para ter 16km duplicados, ou seja, foram apenas 700 metros de duplicação por ano. Isso aconteceu porque o financiamento utilizado foi o Tesouro do Estado, que não tem capacidade para fazer investimentos dessa magnitude mantendo, ao mesmo tempo, a responsabilidade fiscal”, avaliou.

Gabriel explicou que antes se usava dinheiro do Caixa Único, onde são administradas contas de todos os órgãos públicos estaduais, para pode realizar esse tipo de investimento. “Essa era a fonte que os governadores utilizavam. Sacavam dinheiro de contas das mais diversas origens e colocavam no caixa do Estado para tapar o déficit, já que se gastava mais que se arrecadava”, disse.

A Lei Complementar nº 279/2025, aprovada na Assembleia Legislativa em setembro deste ano, estabelece regras mais claras e transparentes para o Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac), que é conhecido como Caixa Único do Estado. Nesse sentido, o vice-governador lembrou que foram as reformas, as concessões e as privatizações feitas pelo governo do Estado que possibilitaram elevar a capacidade de investimento em infraestrutura. “De 2010 a 2020, o Daer contava com R$ 150 milhões por ano para investir em rodovias. Ano passado, nós investimos R$ 1,7 bilhão nas rodovias gaúchas. São 11 anos da série histórica do Daer, 11 anos em 1”, salientou Gabriel.

A viabilidade financeira foi um dos pontos levantados pelos participantes nos dois dias de workshop. Segundo Clóvis Magalhães, secretário adjunto da Selt, o encontro foi essencial para ouvir das entidades empresariais, dos agentes públicos, as necessidades e os gargalos que precisam ser enfrentados. “Tivemos aqui uma ampla discussão e queremos em breve apresentar um desenho estratégico dos investimentos prioritários”.

A iniciativa foi mais uma vez saudada pelo empresário e presidente do Setcergs, Delmar Albarello. "Nosso objetivo é trazer para o Rio Grande do Sul o protagonismo que já tivemos e a infraestrutura é o insumo principal para isso”, pontuou.

Metodologia e contribuições

A metodologia para construção do Pelt-RS foi apresentada por Gabriel Toscano, coordenador de Estudos Logísticos da empresa pública Infra S.A., que trabalha junto à proposta. Foram enumerados os princípios do Plano, com destaque para a infraestrutura sustentável, e o fluxo de atividades do Pelt no Rio Grande do Sul.

Ainda durante a sessão de trabalho, o evento esteve aberto para receber as contribuições dos presentes, entre representantes do setor de transportes, servidores estaduais e gestores de municípios gaúchos.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG e Grasiela Duarte/Ascom Daer

Edição: Secom