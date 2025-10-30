Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza destaca importância de investimentos para os modais de transportes em evento do Plano de Logística e Transporte

Diante de uma plateia de empresários do setor de transportes, representantes de prefeituras e entidades de classe, o vice-governador Gabriel Souza ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 21h03
Gabriel Souza destaca importância de investimentos para os modais de transportes em evento do Plano de Logística e Transporte
Gabriel Souza enfatizou a importância de assegurar financiamento para viabilizar o Pelt -Foto: Juliane Pimentel/Ascom GVG

Diante de uma plateia de empresários do setor de transportes, representantes de prefeituras e entidades de classe, o vice-governador Gabriel Souza reforçou a preocupação do governo em viabilizar uma melhor infraestrutura para o Estado do Rio Grande do Sul. Participando do encerramento do Plano Estadual de Logística e Transporte (Pelt-RS) realizado pelo governo do Estado na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), esteve acompanhado secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clovis Garcez Magalhães, e do presidente do Setcergs, Delmar Albarello.

O vice-governador enfatizou a importância de assegurar financiamento para que o Pelt-RS saia do papel e se transforme em realidade. “Precisamos discutir de onde virá o dinheiro para viabilizar o Pelt. Nós perdemos pelo menos 20 anos de investimento em infraestrutura devido a questões ideológicas. A ERS-118, por exemplo, demorou mais de duas décadas para ter 16km duplicados, ou seja, foram apenas 700 metros de duplicação por ano. Isso aconteceu porque o financiamento utilizado foi o Tesouro do Estado, que não tem capacidade para fazer investimentos dessa magnitude mantendo, ao mesmo tempo, a responsabilidade fiscal”, avaliou.

Gabriel explicou que antes se usava dinheiro do Caixa Único, onde são administradas contas de todos os órgãos públicos estaduais, para pode realizar esse tipo de investimento. “Essa era a fonte que os governadores utilizavam. Sacavam dinheiro de contas das mais diversas origens e colocavam no caixa do Estado para tapar o déficit, já que se gastava mais que se arrecadava”, disse.

A Lei Complementar nº 279/2025, aprovada na Assembleia Legislativa em setembro deste ano, estabelece regras mais claras e transparentes para o Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac), que é conhecido como Caixa Único do Estado. Nesse sentido, o vice-governador lembrou que foram as reformas, as concessões e as privatizações feitas pelo governo do Estado que possibilitaram elevar a capacidade de investimento em infraestrutura. “De 2010 a 2020, o Daer contava com R$ 150 milhões por ano para investir em rodovias. Ano passado, nós investimos R$ 1,7 bilhão nas rodovias gaúchas. São 11 anos da série histórica do Daer, 11 anos em 1”, salientou Gabriel.

A viabilidade financeira foi um dos pontos levantados pelos participantes nos dois dias de workshop. Segundo Clóvis Magalhães, secretário adjunto da Selt, o encontro foi essencial para ouvir das entidades empresariais, dos agentes públicos, as necessidades e os gargalos que precisam ser enfrentados. “Tivemos aqui uma ampla discussão e queremos em breve apresentar um desenho estratégico dos investimentos prioritários”.

A iniciativa foi mais uma vez saudada pelo empresário e presidente do Setcergs, Delmar Albarello. "Nosso objetivo é trazer para o Rio Grande do Sul o protagonismo que já tivemos e a infraestrutura é o insumo principal para isso”, pontuou.

Metodologia e contribuições

A metodologia para construção do Pelt-RS foi apresentada por Gabriel Toscano, coordenador de Estudos Logísticos da empresa pública Infra S.A., que trabalha junto à proposta. Foram enumerados os princípios do Plano, com destaque para a infraestrutura sustentável, e o fluxo de atividades do Pelt no Rio Grande do Sul.

Ainda durante a sessão de trabalho, o evento esteve aberto para receber as contribuições dos presentes, entre representantes do setor de transportes, servidores estaduais e gestores de municípios gaúchos.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG e Grasiela Duarte/Ascom Daer
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Fórum)
Avanço Judicial Há 3 horas

Tenente Portela é elevada à entrância intermediária: avanço histórico fortalece o Judiciário local

Mudança reconhece a importância regional da comarca, amplia possibilidades estruturais e marca nova fase para a Justiça no interior gaúcho.

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio

Comep e Cpadi elogiam "compromisso com jornalismo público"

 Governador Eduardo Leite destacou a importância do novo acesso para a integração regional e o desenvolvimento do Alto Uruguai -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 3 horas

Governador Eduardo Leite inaugura acesso asfáltico ao município de Centenário, no Alto Uruguai

Mais uma importante obra foi entregue aos gaúchos e gaúchas. O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (30/10), a pavimentação daERS...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação

IML está dedicado exclusivamente ao trabalho de identificação

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção

Corpos de sessenta pessoas foram liberados para sepultamento

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 20°
14° Sensação
1.13 km/h Vento
95% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

Indústrias pedem taxação de bets para financiar saúde e educação
Justiça Há 3 horas

AGU garante cota para aluno trans em universidade do Rio Grande do Sul
Transportes Há 3 horas

Gabriel Souza destaca importância de investimentos para os modais de transportes em evento do Plano de Logística e Transporte
Avanço Judicial Há 3 horas

Tenente Portela é elevada à entrância intermediária: avanço histórico fortalece o Judiciário local
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,11%
Euro
R$ 6,22 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 621,982,73 +1,45%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias