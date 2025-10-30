Quinta, 30 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Governador Eduardo Leite inaugura acesso asfáltico ao município de Centenário, no Alto Uruguai

Mais uma importante obra foi entregue aos gaúchos e gaúchas. O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (30/10), a pavimentação daERS...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 20h22
Governador Eduardo Leite destacou a importância do novo acesso para a integração regional e o desenvolvimento do Alto Uruguai -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais uma importante obra foi entregue aos gaúchos e gaúchas. O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (30/10), a pavimentação daERS-477 no acesso à cidade de Centenário, no Alto Uruguai. O trecho, que compreende 8 quilômetros e liga o município a Áurea, teve investimento de R$ 15,5 milhões do governo do Estado, representando um avanço significativo no desenvolvimento da região Norte.

A obra, executada pelo governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt)-, já mudou o cenário local e tem o propósito de impulsionar, ainda mais, o desenvolvimento da região, melhorando o acesso da população a serviços diversos, fomentando a economia e qualificando o escoamento da produção agrícola. Esse é mais um munícipio da região Norte a receber acesso asfáltico, mostrando que o Alto Uruguai tem governo do Estado.

O governador Eduardo Leite destacou a importância do novo acesso para a integração regional e o desenvolvimento do Alto Uruguai. ”Estamos entregando mais um elo que conecta pessoas, oportunidades e progresso. Essa obra aqui em Centenário representa mais do que um novo trecho asfaltado, mas o compromisso do nosso governo com o desenvolvimento equilibrado do Rio Grande do Sul, levando infraestrutura e qualidade de vida a todas as regiões. Quando o Estado investe em acessos como este, está abrindo caminhos para o crescimento, para o turismo, para o escoamento da produção e para a esperança de quem vive e trabalha no interior”, afirmou Leite.

Desde 2019, governo Leite investiu mais de R$ 758 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas a municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom
O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, falou sobre os benefícios do novo acesso. “Mais uma obra essencial para a comunidade do Alto Uruguai, reivindicação antiga da comunidade em geral, trabalhadores, empresários e investidores que utilizam a rodovia diariamente. Asfalto é desenvolvimento. Com o novo acesso, a região já está tendo um incremento na sua economia com a chegada de novas empresas e, também, impulsionando o turismo e o agronegócio”, disse Costella.

Novo ciclo de investimentos

Desde 2019, o governo Leite investiu mais de R$ 758 milhões em acessos asfálticos, eliminando barreiras históricas de ligação entre municípios. Antes, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Hoje, 27 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 15 trechos devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

Acesso a Centenário tem 8 quilômetros e liga o município à cidade de Áurea -Foto: Vitor Rosa/Secom
Texto: Ascom Daer e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

