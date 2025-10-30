Quinta, 30 de Outubro de 2025
Eduardo Leite entrega pavimentação da ERS-430 entre Tapejara e Charrua

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (30/10), a pavimentação da ERS-430, que liga os municípios de Tapejara e Charrua, no norte ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 18h49
Nova ligação regional integra o conjunto de obras estratégicas realizadas pelo governo para fortalecer o interior do RS -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (30/10), a pavimentação da ERS-430, que liga os municípios de Tapejara e Charrua, no norte do Estado. Executada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a obra – aguardada há décadas por produtores rurais e comunidades locais – recebeu investimento de R$ 32 milhões do Tesouro do Estado e contempla 12,1 quilômetros de extensão.

A nova ligação regional integra o conjunto de obras estratégicas realizadas pelo governo para ampliar a mobilidade e fortalecer o desenvolvimento econômico do interior gaúcho. “Desde que o Estado colocou as contas em ordem e recuperou a capacidade de investimento, organizamos nosso plano de obras em algumas frentes: retomada da conservação das rodovias, entrega de acessos asfálticos e entrega de ligações regionais, como é o caso desta que estamos celebrando hoje”, destacou o governador.

“Essa é uma obra que não muda apenas as condições da estrada, mas sim a vida das pessoas. Facilita e dá mais segurança para o dia a dia de quem se desloca para outra cidade para acessar serviços de saúde ou educação, além de melhorar o escoamento da produção, gerando mais desenvolvimento para essa região que já tem uma grande vocação empreendedora”, enfatizou Leite.

“Essa é uma obra que não muda apenas as condições da estrada, mas sim a vida das pessoas”, reforçou Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
A pavimentação da ERS-430 é considerada essencial para o escoamento da produção agropecuária e industrial da região, que se destaca pela fabricação de máquinas agrícolas, fertilizantes e produtos derivados do leite.

Desenvolvimento econômico e social para a região Norte

O titular da Selt, Juvir Costella, ressaltou o impacto econômico e social da obra. “Estamos entregando uma rodovia que impulsiona o desenvolvimento e valoriza o trabalho de quem produz. A ERS-430 cria um corredor logístico moderno e eficiente, que vai reduzir custos de transporte e ampliar as oportunidades de crescimento para Tapejara, Charrua e toda a região”, afirmou.

Pavimentação da ERS-430, que liga os municípios de Tapejara e Charrua, contempla 12,1 quilômetros de extensão -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Na região Norte tem governo do Estado atuando. Antes, os recursos aplicados em ligações regionais eram bem menores. Agora, com a conclusão da ERS-430, o governo estadual avança na meta de ampliar as ligações regionais, uma iniciativa que está destinando mais de R$ 900 milhões em investimentos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, conectando comunidades e fortalecendo a economia gaúcha.

Também estiveram presentes no ato de inauguração os secretários de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, e de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, além dos prefeitos de Tapejara, Evanir Wollf, e de Charrua, Gerso Roncaglio.

Logo depois da inauguração, Leite e as demais autoridades participaram de uma reunião-almoço promovida pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Tapejara (Acisat), para dialogar sobre temas relacionados ao desenvolvimento da região.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

DENGUE
