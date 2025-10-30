Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sindicato lamenta morte de quatro policiais no Rio

“Rio de Janeiro vive um estado de guerra permanente”, diz entidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/10/2025 às 18h13

O Sindicato dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol-RJ) divulgou uma nota, nesta quinta-feira (30), sobre a operação Contenção, realizada no último dia 28, no Complexo da Penha, no Rio. A ação resultou em prisões, apreensões e na morte de quatro agentes de segurança.

O presidente do sindicato, Wagner de Paula, lamentou as perdas e destacou a gravidade do enfrentamento cotidiano ao crime organizado no estado.

“A megaoperação resultou em prisões, apreensões e, infelizmente, na morte de quatro policiais, evidenciando a gravidade do enfrentamento diário ao crime organizado no estado”, afirmou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Solidariedade

Ele expressou solidariedade às famílias dos policiais mortos. São eles: os civis Marcos Vinicius (Máskara) e Rodrigo Velloso Cabral, e os militares Heber Carvalho da Fonseca e Cleiton Serafim Gonçalves, ambos do Batalhão de Operações Policiais Especiais - Bope.

“Queremos manifestar nossa solidariedade às famílias dos policiais, verdadeiros heróis da sociedade que foram vitimados no combate de ontem”, disse o presidente do sindicato.

O Sindpol-RJ destacou que os números da violência comprovam que o Rio de Janeiro vive um estado de guerra permanente. O sindicato ressaltou a seriedade e a complexidade do planejamento da operação, resultado de mais de um ano de investigação e três meses de articulação entre as polícias Civil e Militar.

O sindicato também cobrou maior participação do governo federal no enfrentamento ao crime organizado, lembrando que o estado não é produtor de armas, nem de drogas, que entram por estradas, portos e aeroportos.

“O apoio financeiro e estrutural é indispensável. Os servidores da segurança pública precisam ser valorizados e equipados para atuar com segurança e eficiência”, finalizou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nova ligação regional integra o conjunto de obras estratégicas realizadas pelo governo para fortalecer o interior do RS -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Estradas Há 24 minutos

Eduardo Leite entrega pavimentação da ERS-430 entre Tapejara e Charrua

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (30/10), a pavimentação da ERS-430, que liga os municípios de Tapejara e Charrua, no norte ...

 Integrantes do conselho irão traçar ações conjuntas em prol do desenvolvimento do Estado e da atração de novos investimentos -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 1 hora

Governo e entidades econômicas reforçam parceria com Invest RS para alavancar economia gaúcha

Representantes da Secretaria da Fazenda (Sefaz), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e de dez entidades econômicas ligadas à indústria e ao comér...
Geral Há 1 hora

Aposta do governo, PEC da Segurança sofre resistências no Congresso

Para especialistas, apesar de tímida, proposta seria 1º passo

 Invest RS promove diálogo sobre energia eólica offshore e reforça potencial do Estado para novos investimentos -Foto: Ascom Invest RS
Desenvolvimento Há 2 horas

Invest RS reúne empresários e especialistas para investimentos em energia eólica no Estado

A Invest RS , em parceria com a Portos RS e com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia RS), realizou, n...

 Aulas e oficinas em unidades prisionais buscam preparar apenados para o exame -Foto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 2 horas

Com aumento superior a 100% em relação ao ano passado, sistema prisional gaúcho supera 9 mil inscritos no Enem 2025

Com as inscrições encerradas na sexta-feira (24/10), o sistema penitenciário do Estado totalizou 9.102 pessoas privadas de liberdade inscritas na e...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.1 km/h Vento
78% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Sociedade Há 8 minutos

Grupo Zelo amplia geolocalização de jazigos em Finados
Câmara Há 8 minutos

COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tecnologia Há 21 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS
Senado Federal Há 21 minutos

CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
Política Há 21 minutos

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,49%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,276,18 -3,33%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias