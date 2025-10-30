Invest RS reúne empresários e especialistas para investimentos em energia eólica no Estado

A Invest RS , em parceria com a Portos RS e com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia RS), realizou, nesta quinta-feira (30/10), o evento Regulamentações da energia eólicaoffshore, no escritório da agência em São Paulo (SP). O encontro reuniu lideranças empresariais, representantes governamentais e especialistas do setor energético para debater os avanços e as perspectivas da geração de energia eólicaoffshoreno Brasil. A iniciativa marcou o início da série Diálogos Invest RS, criada para promover discussões técnicas sobre temas estratégicos para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

O diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest RS, Fabrício Forest, apresentou a atuação da agência e destacou os diferenciais competitivos do Rio Grande do Sul para receber novos investimentos. Forest ressaltou o potencial energético do Estado, a infraestrutura portuária e logística qualificada, além do ambiente favorável à inovação como fundamentais para o avanço de projetos sustentáveis.

“Nosso papel é conectar investidores, governo e setores produtivos, criando condições para que o Rio Grande do Sul seja um dos protagonistas da transição energética brasileira. Temos um ecossistema preparado, com infraestrutura robusta e capacidade técnica para receber empreendimentos de grande porte, especialmente na área eólicaoffshore”, afirmou.

O secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, reforçou que o Estado está preparado para receber novos investimentos e destacou o compromisso do governo em criar um ambiente favorável à expansão do setor energético. “O Rio Grande do Sul tem avançado para acelerar a transição energética. Quando falamos em energia renovável e energia eólica, nós temos convicção de que o Estado está preparado para receber esses novos investimentos. Acreditamos que a energia eólicaoffshoreserá um dos grandes vetores de desenvolvimento sustentável”, comentou.

Encontro destacou o potencial energético do RS, infraestrutura portuária e ambiente inovador para avanços sustentáveis -Foto: Ascom Invest RS

Como painelistas, participaram o superintendente de Geração de Energia da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Gustavo Ponte, e a coordenadora-geral de Energias e Tecnologias de Baixo Carbono e Inovação do Ministério de Minas e Energia (MME), Natália Hoffmann Ramos. A mediação ficou a cargo do diretor do Departamento de Energia da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Rodrigo Huguenin.

O potencial na área de energia eólicaoffshoreno Estado

Durante o debate, os participantes destacaram as análises e os estudos que estão em desenvolvimento na área e a importância de uma regulamentação clara e estável para garantir a atração de investimentos e previsibilidade ao setor. As discussões também reforçaram o papel do Rio Grande do Sul como protagonista da transição energética, impulsionado por seu alto potencial para a geração de energia limpa e sustentável.

O objetivo da iniciativa foi ir além da análise dos marcos legais, ampliando o debate sobre como a regulamentação pode contribuir para consolidar um ambiente de negócios competitivo e favorável ao desenvolvimento de novos projetos no Estado. O evento também esteve alinhado ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), no qual a transição energética é um dos setores prioritários para a atração de investimentos, a geração de empregos qualificados e o avanço da economia de baixo carbono.

Com um dos maiores potenciais eólicos do Brasil, o Rio Grande do Sul tem se posicionado como referência em energia renovável. De acordo com dados de setembro de 2025, o Estado é o quinto maior em capacidade instalada de energia eólica. Atualmente, há 80 parques distribuídos em 26 complexos eólicos, localizados em nove municípios.

O território gaúcho conta com potencial de geração de 102,8 GW de energia eólicaonshoree 114,2 GW de energia eólicaoffshore.No segmentooffshore, o Rio Grande do Sul lidera nacionalmente em número de projetos, com 31 projetos em andamento e potencial de geração de 78,7 GW.

O evento ocorreu em alinhamento ao Brazil Windpower, o maior encontro de energia eólica da América Latina, realizado entre os dias 28 e 30 de outubro, em São Paulo. A presença da Invest RS nas duas agendas reforçou o compromisso da agência em posicionar o Rio Grande do Sul como referência nacional na transição energética e atrair novos investimentos para o Estado.

