Com aumento superior a 100% em relação ao ano passado, sistema prisional gaúcho supera 9 mil inscritos no Enem 2025

Com as inscrições encerradas na sexta-feira (24/10), o sistema penitenciário do Estado totalizou 9.102 pessoas privadas de liberdade inscritas na e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 17h30
Aulas e oficinas em unidades prisionais buscam preparar apenados para o exame -Foto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal

Com as inscrições encerradas na sexta-feira (24/10), o sistema penitenciário do Estado totalizou 9.102 pessoas privadas de liberdade inscritas na edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). Esse número representa um aumento de mais de 100% em relação ao ano de 2024, quando 4.152 realizaram a inscrição.

As provas do Enem PPL ocorrerão entre 16 e 17 de dezembro e serão aplicadas dentro dos estabelecimentos prisionais indicados pelas unidades da federação. O grau de dificuldade do exame é o mesmo enfrentado pelos demais candidatos no Enem regular, composto por quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha e uma redação em língua portuguesa. Além da certificação no nível de conclusão do Ensino Médio, o Enem PPL pode ser usado para obter a declaração parcial de proficiência.

A diretora do Departamento de Tratamento Penal da Polícia Penal, Rita Leonardi, destacou que o expressivo aumento de inscritos reflete o esforço coletivo da Polícia Penal, das equipes de servidores, das Coordenadorias Regionais de Educação e dos Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs) na construção de oportunidades por meio da educação. “Esse resultado é fruto de uma ação integrada e comprometida, que reconhece o conhecimento como caminho de transformação e reintegração social. Quando diferentes atores trabalham com o mesmo propósito, os avanços se tornam mais consistentes”, afirmou.

Aulões preparatórios

Em conjunto com as Coordenadorias Regionais de Educação, a Polícia Penal irá disponibilizar aulões preparatórios para a prova. A iniciativa integra o projeto RS no Topo do Enem , que oferece conteúdos em todas as áreas do exame: redação, linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza.

As aulas gravadas pelos professores serão oferecidas de modo on-line e replicadas por meio dos Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs). Aos que demonstrarem interesse em participar, também será disponibilizado um simulado com questões de múltipla escolha nas áreas do exame, o qual será aplicado pelos NEEJAs, de modo presencial, no período de 3 a 14 de novembro.

Oficina de redação

Complementando as atividades prévias ao exame, o Presídio Estadual de Espumoso oferece, desde abril, a Oficina de Redação Preparatória para o Enem PPL e para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL). O projeto ocorre ao longo de todo o ano, com aulas quinzenais, com a participação de cerca de dez apenados.

As aulas preparatórias disponibilizadas para os apenados de todas as regiões penitenciárias também podem beneficiar os custodiados com a remição de um dia de pena a cada 12 horas de estudo, como previsto na Lei de Execução Penal.

Texto: Lucille Soares e Marcelle Schleinstein/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

