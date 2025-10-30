Governo Leite recebe representantes de gigante chinesa do hidrogênio verde que mira parcerias no Rio Grande do Sul

Interessa da empresa chinesa no Rio Grande do Sul reafirma o papel de protagonista do Estado na transição energética global -Foto: Ascom Sedec

O Rio Grande do Sul entrou definitivamente no radar internacional da economia verde. Na quinta-feira (30/10), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), recebeu representantes da To High Hydrogen Testing (Baoding) Co. Ltd, empresa chinesa referência mundial em pesquisa, treinamento e consultoria em hidrogênio verde — matriz energética considerada uma das mais promissoras.

A comitiva, liderada pela diretora-geral Duan Zhijie, esteve no Estado para apresentar soluções tecnológicas e buscar parcerias com universidades, centros de inovação e empresas gaúchas. A agenda faz parte de uma série de visitas a municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de ampliar a cooperação internacional em energia limpa e sustentabilidade.

Segundo Duan, a To High atua fortemente em dois pilares fundamentais, que são a redução de custos e a segurança operacional. Os programas de capacitação da empresa, que já formaram mais de 800 profissionais na China, envolvem testes práticos, desenvolvimento de equipamentos sob medida, detecção de falhas e criação de normas técnicas específicas para cada aplicação. “Nosso foco é transformar o hidrogênio verde em uma tecnologia acessível, eficiente e segura para todos os setores”, destacou a diretora.

Empresa chinesa busca transformar o hidrogênio verde em uma tecnologia acessível, eficiente e segura para todos os setores -Foto: Ascom Sedec

A To High já presta serviços para gigantes como BMW e Foton, além de universidades e empresas de energia e do setor aeroespacial. A companhia também confirmou presença na COP 30, em Belém, onde apresentará um caminhão e dois barcos movidos a células de combustível desenvolvidos pela própria equipe - uma amostra do potencial da tecnologia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou o alinhamento da iniciativa com os objetivos estratégicos do Estado. “O foco da To High em pesquisa, treinamento e segurança no uso do hidrogênio verde se encaixa nos pilares do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O Rio Grande do Sul está construindo um ambiente fértil para as tecnologias limpas prosperarem. Essa aproximação com empresas internacionais reforça nosso compromisso com um futuro mais verde, inovador e competitivo”, afirmou Polo. Com a visita da To High, o Rio Grande do Sul reafirma seu papel de protagonista na transição energética global, atraindo inovação, conhecimento e investimentos em hidrogênio verde.

Agenda faz parte de uma série de visitas da empresa chinesa a municípios gaúchos visando ampliar cooperação no setor energético -Foto: Ascom Sedec