Governo Leite recebe representantes de gigante chinesa do hidrogênio verde que mira parcerias no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul entrou definitivamente no radar internacional da economia verde. Na quinta-feira (30/10), o governo do Estado, por meio da Secr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 17h30
Governo Leite recebe representantes de gigante chinesa do hidrogênio verde que mira parcerias no Rio Grande do Sul
Interessa da empresa chinesa no Rio Grande do Sul reafirma o papel de protagonista do Estado na transição energética global -Foto: Ascom Sedec

O Rio Grande do Sul entrou definitivamente no radar internacional da economia verde. Na quinta-feira (30/10), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), recebeu representantes da To High Hydrogen Testing (Baoding) Co. Ltd, empresa chinesa referência mundial em pesquisa, treinamento e consultoria em hidrogênio verde — matriz energética considerada uma das mais promissoras.

A comitiva, liderada pela diretora-geral Duan Zhijie, esteve no Estado para apresentar soluções tecnológicas e buscar parcerias com universidades, centros de inovação e empresas gaúchas. A agenda faz parte de uma série de visitas a municípios do Rio Grande do Sul com o objetivo de ampliar a cooperação internacional em energia limpa e sustentabilidade.

Segundo Duan, a To High atua fortemente em dois pilares fundamentais, que são a redução de custos e a segurança operacional. Os programas de capacitação da empresa, que já formaram mais de 800 profissionais na China, envolvem testes práticos, desenvolvimento de equipamentos sob medida, detecção de falhas e criação de normas técnicas específicas para cada aplicação. “Nosso foco é transformar o hidrogênio verde em uma tecnologia acessível, eficiente e segura para todos os setores”, destacou a diretora.

Empresa chinesa busca transformar o hidrogênio verde em uma tecnologia acessível, eficiente e segura para todos os setores -Foto: Ascom Sedec
Empresa chinesa busca transformar o hidrogênio verde em uma tecnologia acessível, eficiente e segura para todos os setores -Foto: Ascom Sedec

A To High já presta serviços para gigantes como BMW e Foton, além de universidades e empresas de energia e do setor aeroespacial. A companhia também confirmou presença na COP 30, em Belém, onde apresentará um caminhão e dois barcos movidos a células de combustível desenvolvidos pela própria equipe - uma amostra do potencial da tecnologia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou o alinhamento da iniciativa com os objetivos estratégicos do Estado. “O foco da To High em pesquisa, treinamento e segurança no uso do hidrogênio verde se encaixa nos pilares do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. O Rio Grande do Sul está construindo um ambiente fértil para as tecnologias limpas prosperarem. Essa aproximação com empresas internacionais reforça nosso compromisso com um futuro mais verde, inovador e competitivo”, afirmou Polo. Com a visita da To High, o Rio Grande do Sul reafirma seu papel de protagonista na transição energética global, atraindo inovação, conhecimento e investimentos em hidrogênio verde.

Agenda faz parte de uma série de visitas da empresa chinesa a municípios gaúchos visando ampliar cooperação no setor energético -Foto: Ascom Sedec
Agenda faz parte de uma série de visitas da empresa chinesa a municípios gaúchos visando ampliar cooperação no setor energético -Foto: Ascom Sedec

Texto: Ascom Sedec
Edição: Secom

