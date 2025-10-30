Quinta, 30 de Outubro de 2025
Governo do Estado realiza mutirões de regularização fundiária em Canoas e Passo Fundo nesta sexta (31) e no sábado (1)

O governo do Estado realiza, na sexta-feira (31/10) e no sábado (1/11), mutirões para atendimento sobre processos de regularização fundiária de imó...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 15h09
Governo do Estado realiza mutirões de regularização fundiária em Canoas e Passo Fundo nesta sexta (31) e no sábado (1)
Atividade levou oportunidade a mutuários de Bagé em outubro -Foto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab

O governo do Estado realiza, na sexta-feira (31/10) e no sábado (1/11), mutirões para atendimento sobre processos de regularização fundiária de imóveis provenientes da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab RS) . Nesta etapa, a ação ocorrerá simultaneamente nos municípios de Canoas, na Região Metropolitana, e Passo Fundo, no Planalto Médio. O atendimento ao público vai das 9h às 16h.

Em Canoas, o mutirão ocorrerá no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) do bairro Guajuviras. Já em Passo Fundo, os atendimentos serão realizados no CTG Lalau Miranda. A avaliação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), coordenadora do Projeto Terra – Eu sou Cohab , é de que quase 8 mil contratos poderão ser regularizados nestes municípios, com isenção de taxas cartoriais.

O projeto, em sua primeira etapa, tem o objetivo de regularizar imóveis em 13 municípios até o final deste ano. Já foram atendidos quase 5 mil mutuários, nas atividades promovidas em Cachoeira do Sul, Uruguaiana, Bagé, Santana do Livramento, Santa Maria, São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande e Alvorada. Os próximos mutirões ocorrerão nos dias 7 e 8 de novembro, em Guaíba e Porto Alegre.

Neste final de semana, o titular da Sehab, Carlos Gomes, acompanhará o trabalho em Canoas. “A cada semana aumenta a dignidade habitacional dos mutuários, com a titulação definitiva dos imóveis. Sentimos que nosso trabalho atinge os objetivos ao trazer esta tranquilidade ao nosso povo”, pontua Gomes.

Ação em parceria

O Projeto Terra – Eu sou Cohab é resultado da parceria que une o governo do Estado – por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) –; o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS); a Defensoria Pública do Estado (DPRS); o Colégio Notarial do Brasil/Seção RS; o Colégio Registral do RS; e o Instituto de Registro Imobiliário do RS (Irirgs). Também participam das ações o Ministério Público do Estado (MPRS) e o Comando Militar do Sul (CMS), prestando apoio aos mutirões.

Locais dos mutirões:

Canoas
O quê: atendimento aos mutuários dos bairros Guajuviras, 17 de Abril e João de Barro
Quando: dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 9h às 16h
Onde: Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Av. 17 de Abril, s/nº, bairro Guajuviras)

Passo Fundo
O quê: atendimento aos mutuários dos bairros Lucas Araújo, Planaltina, Cohab Secchi, Edmundo Trein e José Alexandre Zachia
Quando: dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 9h às 16h
Onde: CTG Lalau Miranda (Rua Uruguai, 11, bairro Annes)


Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
