Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/10/2025 às 13h25

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um esquema que teria desviado - por meio de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos - mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX.

Segundo a PF, o dinheiro foi desviado de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para administrar transferências PIX de seus clientes.

A investigação tem braços no Brasil e no exterior, demandando prisões internacionais com o apoio da Interpol na Argentina e em Portugal. Na Espanha, a operação contou com o apoio da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha.

Mandados

No Brasil, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas cidades de Goiânia, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte. Em Minas Gerais, estão sendo cumpridos mandados nos municípios de Betim e Uberlândia.

Em Santa Catarina, os alvos dos mandados estão localizados nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú; na Bahia, em Camaçari; e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do estado.

Das 26 prisões demandadas à PF, 19 são preventivas e sete são temporárias. Foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões .

De acordo com a PF, os investigados são suspeitos de terem cometidos crimes de invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Magna Fraus foi deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um “grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos”.

Foram expedidos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão em Goiás e no Pará.

Na época, a PF informou que estava apurando a atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Plano apresentado busca fortalecer rede de proteção à comunidade escolar -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Executivo Há 7 minutos

Governador Eduardo Leite entrega Plano Intersetorial de Contingência ao município de Estação

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (30/10), o Plano Intersetorial de Contingência ao prefeito do município de Estação, Geverso...
Geral Há 2 horas

PF combate quadrilha que fraudava pensões da UFRJ

Agentes cumprem 23 mandados de busca; 4 pessoas foram presas

 -
Fazenda Há 3 horas

Governo Leite repassa R$ 71,8 milhões a 576 mil famílias pelo Devolve ICMS na sexta (31)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizará, na sexta-feira (31/10), um novo pagamento do Devolve ICMS , programa de ...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

Texto tipifica novas modalidades de crime

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio

Ação resultou em mais de 120 mortos

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Fundador da Nexxera aborda colaborativismo no Fintech Trends
Senado Federal Há 6 minutos

Congresso aprova validade permanente para isenção do Imposto de Renda
Executivo Há 6 minutos

Governador Eduardo Leite entrega Plano Intersetorial de Contingência ao município de Estação
Câmara Há 6 minutos

Câmara abre sessão para votar projetos em pauta; acompanhe
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova urgência para projeto sobre o Departamento de Polícia Legislativa; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,51%
Euro
R$ 6,23 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,540,98 -3,15%
Ibovespa
149,029,86 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias