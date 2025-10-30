Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite repassa R$ 71,8 milhões a 576 mil famílias pelo Devolve ICMS na sexta (31)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizará, na sexta-feira (31/10), um novo pagamento do Devolve ICMS , programa de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 10h39
Governo Leite repassa R$ 71,8 milhões a 576 mil famílias pelo Devolve ICMS na sexta (31)
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizará, na sexta-feira (31/10), um novo pagamento do Devolve ICMS , programa de justiça tributária do Rio Grande do Sul. O depósito de outubro, referente ao terceiro trimestre de 2025, beneficiará 576.055 famílias, totalizando R$ 71,8 milhões.

O valor será depositado no Cartão Cidadão dos beneficiários, que funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado para compras em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais. Ele é aceito em mais de 140 mil locais conveniados à Rede Vero, sem cobrança de taxa de manutenção.

As famílias que já eram contempladas pelo Devolve ICMS já possuem o cartão. As que ingressaram no programa nesta rodada poderão retirá-lo a partir de 10 de dezembro, já com o valor creditado. Os endereços de distribuição podem ser conferidos no site do Devolve ICMS .

Valores distribuídos

O valor total recebido por cada grupo familiar varia, pois o depósito é composto por duas parcelas depositadas na mesma data.

  • Parcela fixa: é um valor de R$ 100, pago a todos os beneficiários do programa.
  • Parcela variável: é um valor que se altera de acordo com a renda declarada de cada família e com o número de compras feitas com a inclusão do CPF do(a) titular na nota fiscal. Há um limite de devolução para cada grupo familiar de acordo com a renda. Nesta rodada, são 264.718 beneficiados, somando R$ 17,6 milhões repassados. O valor médio é de R$ 66,58 na variável (o que significa R$ 166,58 recebidos na soma das duas parcelas).

O pagamento de outubro ocorre na data prevista no calendário divulgado pela Sefaz no início do ano . Os repasses são trimestrais, realizados em janeiro, abril, julho e outubro.

Sobre o Devolve ICMS

Criado pelo Decreto 56.145, o Devolve ICMS combate a regressividade tributária do ICMS. Esse conceito significa que o imposto sobre o consumo tem maior peso sobre famílias em situação de baixa renda. Com o programa, o Estado reverte essa lógica, pois devolve parte do tributo pago por essa parcela da população.

“É uma forma de fazermos justiça social e tributária. Quando todas as famílias pagam o mesmo imposto sobre o consumo, é claro que quem está na parte de baixo da pirâmide comprometerá mais a sua renda. Com o programa, conseguimos virar esse jogo e devolver o tributo a quem mais precisa. E a iniciativa ainda incentiva a cidadania fiscal, pois a compra em estabelecimentos formais, com nota fiscal, evita a sonegação”, explicou o coordenador do Devolve ICMS, Anderson Mantovani.

Quem tem direito

Têm direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebam o benefício do Bolsa Família ou nas quais o titular familiar tenha algum dependente matriculado na Rede Estadual de Ensino Médio. Todas as famílias possuem renda mensal de até três salários mínimos nacionais ou renda per capita por mês inferior a meio salário mínimo nacional, conforme dados do CadÚnico. Além disso, é necessário que o responsável familiar tenha domicílio no Rio Grande do Sul e mantenha o CPF ativo.

Nesta rodada de outubro, que tem como referência o CadÚnico de agosto de 2025, 9.698 grupos familiares passaram a fazer parte do programa, e outros 5.218 reingressaram – estes podem seguir usando os cartões antigos. Além disso, 56.543 deixaram de participar por não se enquadrarem mais nos critérios do CadÚnico. A atualização do cadastro é essencial para que os cidadãos tenham acesso a políticas públicas construídas para sua faixa de renda.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela central do Devolve ICMS, que atende no telefone 0800 541 2323. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 16 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão
Geral Há 2 horas

PF combate quadrilha que fraudava pensões da UFRJ

Agentes cumprem 23 mandados de busca; 4 pessoas foram presas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

Texto tipifica novas modalidades de crime

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio

Ação resultou em mais de 120 mortos

 Leite destacou o ambiente favorável a investimentos e o compromisso do Estado com a sustentabilidade e a inovação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Executivo Há 4 horas

Leite recebe cônsul-geral da França e reforça parceria entre Rio Grande do Sul e o país europeu

O governador Eduardo Leite recebeu, na quarta-feira (29/10), no Palácio Piratini, a cônsul-geral da França em São Paulo, Alexandra Mias, acompanhad...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce
Senado Federal Há 15 minutos

Girão vê inércia do governo Lula na operação do Rio e alerta para a segurança do Ceará
Senado Federal Há 15 minutos

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF
Geral Há 15 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX
Esportes Há 15 minutos

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,52%
Euro
R$ 6,22 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,685,56 -3,14%
Ibovespa
149,164,40 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias