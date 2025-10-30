Leite recebe cônsul-geral da França e reforça parceria entre Rio Grande do Sul e o país europeu

Leite destacou o ambiente favorável a investimentos e o compromisso do Estado com a sustentabilidade e a inovação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu, na quarta-feira (29/10), no Palácio Piratini, a cônsul-geral da França em São Paulo, Alexandra Mias, acompanhada de representantes do corpo diplomático francês. O encontro teve como objetivo aprofundar as relações de cooperação entre o Rio Grande do Sul e a França, abrangendo as áreas econômica, ambiental, cultural e educacional.

Durante a reunião, foram abordados temas ligados à sustentabilidade, inovação e investimentos bilaterais, com destaque para o projeto Alianza Mais, desenvolvido em Lavras do Sul em parceria com a Alianza del Pastizal e com a SAVE Brasil. A iniciativa, lançada em abril de 2023 com a presença do governador, promove práticas sustentáveis na pecuária do bioma Pampa e recebeu um aporte de 2 milhões de euros do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM), consolidando o compromisso conjunto de conciliar conservação ambiental e desenvolvimento regional.



Cooperação entre a França e o RS reforça confiança no ambiente econômico do Estado



As autoridades também discutiram o avanço da cooperação econômica e cultural, incluindo o fortalecimento da rede de investimentos franceses no Estado, que já contempla empresas como Lactalis, Engie e Vinci, além da ampliação de parcerias acadêmicas e tecnológicas. O governador e a cônsul ainda mencionaram o novo empreendimento do grupo francês Club Med em Gramado, que reforça o potencial turístico e a confiança do capital estrangeiro no Rio Grande do Sul.

“O Estado e o seu corpo técnico estão à disposição para colaborar em todas as frentes, de forma a fortalecer ainda mais o histórico de cooperação entre a França e o Rio Grande do Sul”, afirmou o governador Eduardo Leite, destacando que a boa gestão fiscal e o ambiente de negócios qualificado têm permitido atrair investimentos e consolidar o Rio Grande do Sul como parceiro estratégico internacional.

Também participaram da reunião os secretários das pastas de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Cultura, Eduardo Loureiro, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Invest RS), Rafael Prikladnicki, além de outros representantes do governo e do corpo diplomático francês.