Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite recebe cônsul-geral da França e reforça parceria entre Rio Grande do Sul e o país europeu

O governador Eduardo Leite recebeu, na quarta-feira (29/10), no Palácio Piratini, a cônsul-geral da França em São Paulo, Alexandra Mias, acompanhad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 09h17
Leite recebe cônsul-geral da França e reforça parceria entre Rio Grande do Sul e o país europeu
Leite destacou o ambiente favorável a investimentos e o compromisso do Estado com a sustentabilidade e a inovação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu, na quarta-feira (29/10), no Palácio Piratini, a cônsul-geral da França em São Paulo, Alexandra Mias, acompanhada de representantes do corpo diplomático francês. O encontro teve como objetivo aprofundar as relações de cooperação entre o Rio Grande do Sul e a França, abrangendo as áreas econômica, ambiental, cultural e educacional.

Durante a reunião, foram abordados temas ligados à sustentabilidade, inovação e investimentos bilaterais, com destaque para o projeto Alianza Mais, desenvolvido em Lavras do Sul em parceria com a Alianza del Pastizal e com a SAVE Brasil. A iniciativa, lançada em abril de 2023 com a presença do governador, promove práticas sustentáveis na pecuária do bioma Pampa e recebeu um aporte de 2 milhões de euros do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM), consolidando o compromisso conjunto de conciliar conservação ambiental e desenvolvimento regional.

Cooperação entre a França e o RS reforça confiança no ambiente econômico do Estado

As autoridades também discutiram o avanço da cooperação econômica e cultural, incluindo o fortalecimento da rede de investimentos franceses no Estado, que já contempla empresas como Lactalis, Engie e Vinci, além da ampliação de parcerias acadêmicas e tecnológicas. O governador e a cônsul ainda mencionaram o novo empreendimento do grupo francês Club Med em Gramado, que reforça o potencial turístico e a confiança do capital estrangeiro no Rio Grande do Sul.

“O Estado e o seu corpo técnico estão à disposição para colaborar em todas as frentes, de forma a fortalecer ainda mais o histórico de cooperação entre a França e o Rio Grande do Sul”, afirmou o governador Eduardo Leite, destacando que a boa gestão fiscal e o ambiente de negócios qualificado têm permitido atrair investimentos e consolidar o Rio Grande do Sul como parceiro estratégico internacional.

Também participaram da reunião os secretários das pastas de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Cultura, Eduardo Loureiro, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Invest RS), Rafael Prikladnicki, além de outros representantes do governo e do corpo diplomático francês.

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 20 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão
Geral Há 2 horas

PF combate quadrilha que fraudava pensões da UFRJ

Agentes cumprem 23 mandados de busca; 4 pessoas foram presas

 -
Fazenda Há 3 horas

Governo Leite repassa R$ 71,8 milhões a 576 mil famílias pelo Devolve ICMS na sexta (31)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizará, na sexta-feira (31/10), um novo pagamento do Devolve ICMS , programa de ...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

Texto tipifica novas modalidades de crime

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio

Ação resultou em mais de 120 mortos

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce
Senado Federal Há 15 minutos

Girão vê inércia do governo Lula na operação do Rio e alerta para a segurança do Ceará
Senado Federal Há 15 minutos

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF
Geral Há 15 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX
Esportes Há 15 minutos

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,52%
Euro
R$ 6,22 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,685,56 -3,14%
Ibovespa
149,164,40 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias