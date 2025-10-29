Quinta, 30 de Outubro de 2025
Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país

Até o momento, 15 pessoas morreram por ingestão do produto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 21h22

Os casos confirmados de pessoas intoxicadas por metanol subiu para 59, segundo atualização divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Saúde. O estado de São Paulo lidera o número de casos confirmados (46), seguido por Paraná (6), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1) .

O número de pessoas que morreram em razão da intoxicação continua em 15: Nove em São Paulo, três no Paraná e três em Pernambuco. Outros 9 óbitos estão sendo investigados, três em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul, e dois em São Paulo.

O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS) reforçou que bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável podem conter substâncias tóxicas e até letais e representam risco à saúde .

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo. O Procon-SP também recebe denúncias pelo Disque 151 e pelo site do serviço.

Plano busca mapear gargalos, planejar cenários futuros e orientar investimentos públicos e privados para os próximos anos -Foto: Ascom Selt
Transportes Há 4 horas

Governo debate ações para o Plano Estadual de Logística de Transportes do Rio Grande do Sul

Representantes do governo do Estado, de prefeituras gaúchas e de empresas iniciaram, nesta quarta-feira (29/10), o debate de ações para o Plano Est...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Lula ficou "estarrecido" com número de mortos no Rio, diz Lewandowski

Presidente se mostrou surpreso com falta de aviso sobre operação

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

"Não era razoável", diz PF sobre planejamento da operação no Rio

Participação foi descartada "por falta de atribuição legal"

 -
Fazenda Há 7 horas

Sorteados em julho no Programa Nota Fiscal Gaúcha têm até 4 de novembro para resgatar R$ 9 mil em prêmios

Termina na próxima terça-feira (4/11) o prazo para o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio mensal 154 do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) , ...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Mães de mortos questionam operação no Rio: “Arrancaram o braço dele

Relatos são de que muitos foram mortos depois de terem sido rendidos

