Governo debate ações para o Plano Estadual de Logística de Transportes do Rio Grande do Sul

Representantes do governo do Estado, de prefeituras gaúchas e de empresas iniciaram, nesta quarta-feira (29/10), o debate de ações para o Plano Est...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/10/2025 às 19h53
Plano busca mapear gargalos, planejar cenários futuros e orientar investimentos públicos e privados para os próximos anos -Foto: Ascom Selt

Representantes do governo do Estado, de prefeituras gaúchas e de empresas iniciaram, nesta quarta-feira (29/10), o debate de ações para o Plano Estadual de Logística de Transportes do Rio Grande do Sul (Pelt-RS). O workshop, que seguirá na quinta-feira (30/10), é realizado na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), em Porto Alegre.

O plano busca mapear gargalos, planejar cenários futuros e orientar investimentos públicos e privados para os próximos anos. Organizado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg) e pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o evento tem o objetivo de discutir diretrizes estratégicas, desafios e propostas para o desenvolvimento da infraestrutura logística do Estado.

“Hoje estamos aqui para escutar os setores envolvidos, perceber os principais gargalos da área e, a partir disso, incorporar as medidas mais necessárias ao plano que estamos desenvolvendo”, destacou o titular da Serg, Pedro Capeluppi. “O volume de investimentos previstos para a área é muito grande e precisamos ter uma ordem precisa das prioridades para coordenar os trabalhos e as ações”, disse o secretário.

O secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, afirmou que o governo gaúcho está empenhado em atualizar a política de logística e os modais vigentes. “É certo que o Rio Grande do Sul precisa recompor as estruturas abaladas pelos desastres meteorológicos, como a malha ferroviária. Precisamos ter as estruturas em condições adequadas para garantir um viver melhor ao povo do nosso Estado”, resumiu Magalhães.

Diálogo entre governo, sociedade civil e iniciativa privada

Presente na abertura das atividades, o empresário e presidente do Setcergs, Delmar Albarello, saudou a possibilidade de diálogo e debate entre o governo do Estado, a sociedade civil e os setores econômicos. “Esse projeto é extremamente necessário para desenvolver o Rio Grande do Sul. O Estado precisa recuperar o protagonismo no setor e para isso o governo e a iniciativa privada precisam estar e pensar juntos”, afirmou.

A metodologia em construção do Pelt-RS foi apresentada por Gabriel Toscano, coordenador de Estudos Logísticos da empresa pública Infra S.A., que trabalha junto à proposta. Foram enumerados os princípios do Plano, com destaque para a infraestrutura sustentável, e o fluxo de atividades do Pelt no Rio Grande do Sul.

Ainda durante a sessão de trabalho, o evento esteve aberto para receber as contribuições dos presentes, entre representantes do setor de transportes, servidores estaduais e gestores de municípios gaúchos. As atividades relacionadas ao Plano Estadual, com novas oportunidades para entregar sugestões, prosseguem na quinta-feira (30/10), no turno da manhã, na sede do Setcergs.

Texto: Ascom Serg e Ascom Selt
Edição: Secom

