Sorteados em julho no Programa Nota Fiscal Gaúcha têm até 4 de novembro para resgatar R$ 9 mil em prêmios

Termina na próxima terça-feira (4/11) o prazo para o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio mensal 154 do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) , realizado em julho. Cinco contribuintes contemplados ainda não retiraram os valores a que têm direito, que somam R$ 9 mil.
As premiações ainda não resgatadas são de R$ 5 mil e de R$ 1 mil e saíram para moradores da Região Metropolitana, do Vale do Sinos e da Serra. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi reivindicado pelo ganhador, que é da região Noroeste.
No total, o sorteio distribuiu R$ 200 mil para 111 pessoas, divididos em R$ 50 mil (um prêmio), R$ 5 mil (dez prêmios) e R$ 1 mil (cem prêmios). Os vencedores foram comunicados por SMS e por e-mail. Valores não retirados retornam para o orçamento do programa para serem redistribuídos em sorteios futuros.
Os inscritos no NFG podem conferir se têm premiações para receber acessando o site ou o aplicativo do programa. Depois, é só fazer login com os dados e clicar na aba “Meus prêmios”, na qual aparecerá a opção para resgate. O repasse pode ser feito via Pix, somente se a chave for CPF, ou via conta do Banrisul. O depósito não é feito na hora, mas o valor fica garantido assim que a solicitação é feita.
Como participar
Participam automaticamente dos sorteios mensais todos os cadastrados no NFG que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no mês anterior. Quanto mais notas e mais alto o valor de cada uma, mais bilhetes a pessoa tem para concorrer.
O sorteio 154 foi realizado em 31 de julho e homologado em 6 de agosto. O prazo para resgate é sempre de 90 dias após a publicação do resultado definitivo.
Passo a passo para fazer o resgate
Conheça as vantagens do programa
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.
Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:
Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom