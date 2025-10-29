Sorteio do Nota Fiscal Gaúcha será realizado na quinta (30) durante seminário de educação fiscal em Canoas

A quinta-feira (30/10) será marcada por mais uma chance de transformar notas fiscais em prêmios. O Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) realiza o sorteio de outubro com a distribuição de R$ 200 mil entre 111 participantes. A edição de número 157 será especial: os ganhadores serão revelados ao vivo, durante o 2º Seminário de Educação Fiscal de Canoas, que ocorre na Universidade La Salle.

Estão automaticamente na disputa todos os consumidores cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em setembro. Quanto mais notas e maior o valor das aquisições, mais bilhetes são gerados para concorrer. Ao todo, são 72 milhões de bilhetes na disputa.

Haverá uma premiação principal de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil. Os vencedores serão divulgados no encerramento do seminário, por volta das 17h, e comunicados por e-mail e SMS. Para receber o valor, basta acessar o site ou aplicativo do NFG e clicar em “Meus prêmios”. O depósito é feito após a solicitação, dentro do prazo estipulado.

A realização do sorteio em um evento público reforça o caráter educativo do programa, que estimula a cidadania fiscal e aproxima o contribuinte da gestão pública. O seminário, organizado pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal com apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), reúne especialistas e público interessado em temas como reforma tributária, inteligência fiscal, mediação tributária e o próprio funcionamento do Programa Nota Fiscal Gaúcha.

A participação no evento também contribui para a pontuação dos municípios no Programa de Integração Tributária (PIT), que reconhece ações de educação fiscal como parte do esforço conjunto entre Estado e prefeituras para fortalecer a arrecadação e garantir investimentos nas áreas sociais.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal liderada pela Sefaz, por meio da Receita Estadual. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens.

Sorteios mensais: ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente. Receita da Sorte: distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora. Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente. Bom Cidadão: é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas. Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.