Sorteio do Nota Fiscal Gaúcha será realizado na quinta (30) durante seminário de educação fiscal em Canoas

A quinta-feira (30/10) será marcada por mais uma chance de transformar notas fiscais em prêmios. O Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) realiza o sorteio de outubro com a distribuição de R$ 200 mil entre 111 participantes. A edição de número 157 será especial: os ganhadores serão revelados ao vivo, durante o 2º Seminário de Educação Fiscal de Canoas, que ocorre na Universidade La Salle.
Estão automaticamente na disputa todos os consumidores cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em setembro. Quanto mais notas e maior o valor das aquisições, mais bilhetes são gerados para concorrer. Ao todo, são 72 milhões de bilhetes na disputa.
Haverá uma premiação principal de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil. Os vencedores serão divulgados no encerramento do seminário, por volta das 17h, e comunicados por e-mail e SMS. Para receber o valor, basta acessar o site ou aplicativo do NFG e clicar em “Meus prêmios”. O depósito é feito após a solicitação, dentro do prazo estipulado.
A realização do sorteio em um evento público reforça o caráter educativo do programa, que estimula a cidadania fiscal e aproxima o contribuinte da gestão pública. O seminário, organizado pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal com apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), reúne especialistas e público interessado em temas como reforma tributária, inteligência fiscal, mediação tributária e o próprio funcionamento do Programa Nota Fiscal Gaúcha.
A participação no evento também contribui para a pontuação dos municípios no Programa de Integração Tributária (PIT), que reconhece ações de educação fiscal como parte do esforço conjunto entre Estado e prefeituras para fortalecer a arrecadação e garantir investimentos nas áreas sociais.
Conheça as vantagens do NFG
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal liderada pela Sefaz, por meio da Receita Estadual. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens.
