Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Castro: operação foi "sucesso" e policiais mortos foram únicas vítimas

Para governador, Rio é o epicentro do problema de segurança pública

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 14h19
Castro: operação foi "sucesso" e policiais mortos foram únicas vítimas
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O governador do Rio, Cláudio Castro, disse nesta quarta-feira (29) que a Operação Contenção foi um sucesso e que as únicas vítimas dos confrontos foram os policiais mortos.

"Temos muita tranquilidade de defender o que foi feito ontem. Queria me solidarizar com as famílias dos quatro guerreiros que deram a vida para libertar a população. Eles foram as verdadeiras quatro vítimas. De vítima ontem, só tivemos os policiais", disse Castro em entrevista no Palácio Guanabara, sede do Executivo estadual.

"Quais são os indícios que levam a crer que todos eram criminosos? O conflito não foi em área edificada. Foi todo na mata. Não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. Por isso a gente pode tranquilamente classificar de criminosos", acrescentou o governador.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Número de mortos

Cláudio Castro disse ainda que o número oficial de mortos na operação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão nessa terça-feira (28) é de 58 mortos, incluindo os dois policiais civis e os dois policiais militares. Ele não explicou o motivo da mudança da contagem oficial, mas disse que o dado oficial vai mudar "com certeza".

Ontem, o governo contabilizou 64 pessoas mortas, inclusive os quatro agentes das forças de segurança. O governador também não quis comentar sobre os cerca de 60 corpos retirados da área de mata pelos moradores do Complexo da Penha após a operação mais letal da história do estado .

>> Veja as operações policiais mais letais no Rio nos últimos anos

O governador destacou que o estado do Rio é o epicentro do problema da segurança pública que "assola o Brasil".

"Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e que temos condições de vencer batalhas. Mas temos a humildade de reconhecer que essa guerra não será vencida sozinhos. Agora é momento de união e não de politicagem".

Moradores do Rio de Janeiro viveram momentos de medo nessa terça-feira (28) diante da operação policial. Milhares de pessoas enfrentaram dificuldades para conseguir chegar em casa devido aos bloqueios das vias da cidade, além de terem de fugir dos tiroteios .

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil criticaram a ação que gerou grande impacto na capital fluminense e não atingiu o objetivo de conter o crime organizado.

Para a professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF) Jacqueline Muniz, a operação foi amadora e uma “lambança político-operacional”. Movimentos populares e de favelas também condenaram as ações policiais e afirmaram que "segurança não se faz com sangue" .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 12 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Secretário de Polícia Civil defende ação legítima do Estado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 12 minutos

Governo ampliará trecho da ferrovia Transnordestina em Pernambuco

Obras ligarão Salgueiro ao Porto de Suape; edital sai na sexta-feira

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Governo oferecerá cursos gratuitos para obtenção de CNH

Um novo mercado será formado para os instrutores, diz ministro

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio

Número de mortos deixa população chocada
Geral Há 3 horas

São Paulo ainda tem mais de 45 mil imóveis sem luz devido às chuvas

cidade também sofreu com alagamentos

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
3.31 km/h Vento
79% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF
Saúde Há 10 minutos

Outubro Rosa: Maternidade Carmela Dutra intensifica exames de mamografia para prevenção do câncer de mama
Esportes Há 10 minutos

Celso Neto encerra temporada de estreia na IMSA TCR, nos EUA
Câmara Há 10 minutos

Deputados defendem uso responsável da inteligência artificial na segurança pública
Geral Há 10 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,22%
Euro
R$ 6,22 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 631,900,78 -0,99%
Ibovespa
148,863,31 pts 0.97%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias