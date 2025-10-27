Segunda, 27 de Outubro de 2025
Monitora Milho SC aponta número elevado de cigarrinhas no Vale do Itajaí e presença de bactérias no Extremo-Oeste

A média estadual de cigarrinhas-do-milho nas lavouras catarinenses permanece baixa, com menos de um inseto por local. No entanto, durante o último ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/10/2025 às 15h18
Monitora Milho SC aponta número elevado de cigarrinhas no Vale do Itajaí e presença de bactérias no Extremo-Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

A média estadual de cigarrinhas-do-milho nas lavouras catarinenses permanece baixa, com menos de um inseto por local. No entanto, durante o último levantamento realizado pelo programa Monitora Milho SC, entre os dias 13 e 20 de outubro, foi registrada uma alta prevalência de insetos no município de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, com mais de 60 cigarrinhas por armadilha. Maria Cristina Canale, pesquisadora da Epagri/Cepaf e responsável pelo programa Monitora Milho SC, ressalta a importância de manter a população de cigarrinhas controlada para diminuir o risco de transmissão das bactérias dos enfezamentos e dos vírus para o plantio.

Os produtores de milho do Extremo-Oeste também devem intensificar os cuidados devido à presença das bactérias do fitoplasma do enfezamento-vermelho e do espiroplasma do enfezamento-pálido observada em semanas consecutivas. “Essa região tem se mostrado crítica para a presença dos fitopatógenos do milho no inseto-vetor. Observamos uma frequência da infecção das cigarrinhas no Extremo-Oeste, o que reforça o alerta para que o manejo inicial da lavoura seja realizado com inseticidas de contato, visando controlar os insetos que estão migrando”, diz.

A recomendação é que os agricultores observem a presença dos insetos nas lavouras e realizem o manejo inicial com inseticidas químicos, quando houver presença da cigarrinha nas plantas, complementando com o uso de produtos biológicos sempre que possível.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações levantadas em 55 lavouras distribuídas em todo o Estado de Santa Catarina, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho SC , uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, composto pela Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. O Programa Monitora Milho SC se destaca como uma das principais iniciativas científicas da Epagri, conquistado reconhecimento em diversos eventos nacionais e internacionais. Sua metodologia tem servido de referência para ações similares em outros estados brasileiros e até para o exterior.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

