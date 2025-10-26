Calçadão em SP homenageia personalidades que lutaram pela democracia

No centro da capital paulista, atrás da Câmara Municipal de São Paulo e próximo ao Terminal Bandeira, está instalada a Praça Memorial Vladimir Herzog , um monumento para lembrar o legado do jornalista que foi assassinado pela ditadura militar e de tantos outros que lutaram – ou continuam lutando – pela democracia no Brasil.

Para destacar essa luta permanente, o local passou a contar agora com o Calçadão da Resistência , uma iniciativa do Coletivo Cultural Associação de Amigos da Praça Memorial Vladimir Herzog. A obra consiste em um conjunto de tijolos intertravados nos quais foram escritos os nomes de jornalistas e de outras personalidades já contempladas com o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que existe desde 1979.

Na manhã de hoje (26), uma cerimônia marcou o início da instalação desses tijolos, com uma homenagem a 51 pessoas que já venceram o prêmio na categoria especial.

Entre os homenageados estão nomes como Tim Lopes, Sueli Carneiro, Mino Carta, Caco Barcellos, Luiz Gama, dom Paulo Evaristo Arns, Perseu Abramo, Dom Phillips, Rubens Paiva, Ziraldo e os trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que, em 2022, receberam o Prêmio Especial Vladimir Herzog de Contribuição ao Jornalismo pela resistência na defesa da comunicação pública no Brasil .

“Uma das ações mais importantes – e que manteve viva a memória do meu pai - é o prêmio de jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que premia aqueles jornalistas que fizeram matérias denunciando violações de direitos humanos ou agressões contra seus cidadãos ou contra a sociedade. São mais de 1500 jornalistas que já foram premiados ao longo desses 47 anos”, destacou Ivo Herzog, filho de Vladimir e presidente do Conselho Consultivo do Instituto Vladimir Herzog.

Ao todo serão instalados tijolos com os nomes de 1.625 pessoas que já receberam o prêmio.

“O Aldir Blanc não falava à respeito do Almirante Negro que tem por monumento as ‘pedras pisadas no cais’? Pois os grandes jornalistas, os que ganham o Prêmio Vladimir Herzog a partir de agora, terão esse monumento, esses tijolos que mostram onde está o melhor do jornalismo ”, explicou o jornalista Sérgio Gomes, diretor da Oboré Projetos Especiais em Comunicações e Artes. “Hoje estamos cumprindo a primeira etapa, que são para aqueles que ganharam o prêmio especial pelo conjunto da obra”.

Primeiro tijolo

O primeiro desses tijolos – e que já havia sido instalado no Calçadão da Resistência - é um que traz o nome do jornalista Mouzar Benedito, vencedor da primeira edição do prêmio na antiga categoria Jornal.

Presente ao ato deste domingo, Mouzar Benedito relembrou à reportagem da Agência Brasil dos tempos em que utilizava o pseudônimo de Rezende Valadares Netto e de quando foi preso pela ditadura militar.

“Eu fui fazer jornalismo, mas eu já era formado em geografia e tinha passado dois anos fugindo para o interior de São Paulo, antes de voltar para a capital para continuar militando contra a ditadura, não pela luta armada, mas pelos jornais alternativos. Eu entrei na Faculdade de Jornalismo da Cásper Líbero para poder ter uma outra profissão e que pudesse me ajudar a militar contra a ditadura, pacificamente. Na época, havia muita diferença [para os dias de hoje]: a gente tinha um sonho de mudar o mundo. Um sonho meio quixotesco, mas a gente tinha. E conseguimos mudar algumas coisas”, afirmou.

Nos dias de hoje, no entanto, ele segue um pouco mais pessimista com relação ao futuro, embora continue reconhecendo a importância de sua profissão.

“A imprensa é essencial para a democracia, não tenha dúvida. A gente achava que não teríamos mais esse risco [de precisar lutar pela democracia]. Mas no processo de cassação da [ex-presidente da Republica] Dilma Rousseff teve uma grande manifestação no Largo da Batata [na capital paulista] e eu fui lá e encontrei todos os meus colegas da manifestação de 1968, quando a gente apanhava da polícia. E agora teve repressão também, com bombas de gás lacrimogêneo. Quem diria que nós, beirando os 70 anos, teríamos que correr de polícia de novo?”, comentou.

“Naquela época a gente tinha uma militância muito forte, a gente tinha esperança que, acabando com a ditadura, ia ficar tudo muito melhor e que a democracia não ia correr risco nunca mais. Mas hoje em dia não existe tanta esperança assim, eu não vejo tanta esperança das pessoas, tenho medo. Medo do futuro”, completou.

Apesar disso, diz ele, é preciso continuar resistindo.

Trabalhadores da EBC



Em 2022, os trabalhadores da EBC foram contemplados com o Prêmio Especial Vladimir Herzog de Contribuição ao Jornalismo, um reconhecimento da atuação desses profissionais no enfrentamento e na resistência à censura, ao governismo e à perseguição disseminadas na empresa durante o governo de Jair Bolsonaro.

Para o presidente da EBC , Andre Basbaum, que se define como um amante da democracia, esse reconhecimento aos trabalhadores da empresa com a marcação em um tijolo do Calçadão da Resistência é importantíssimo, principalmente, por ocorrer em um espaço simbólico e de memória.

“Essa praça é um lugar simbólico, que fala da memória do país e de uma memória dolorida, porque quando a gente fala do Vladimir Herzog, a gente tem que lembrar desse assassinato brutal pelo terrorismo do Estado durante a ditadura militar. E o fato de a gente ter aqui a nossa placa, destacando os trabalhadores da EBC , mostra o compromisso das empregadas e dos empregados da empresa com a democracia, com o país, com o serviço público, com a comunicação pública, com o jornalismo profissional e com a qualidade da informação”, destacou.

Após completar 18 anos de existência neste mês de outubro e de ter resistido a tentativas de censura e de fechamento, a EBC trilha agora o caminho da reconstrução, afirmou Basbaum.

“Nos dois anos de governo [Michel] Temer e quatro anos de governo Bolsonaro houve, de fato, uma tentativa de desmonte da empresa. Ela entrou inclusive para lista de privatização e, desde que o presidente Lula assumiu, tudo isso mudou. Ela foi retirada da lista de privatização”.

“Acho que agora a gente está em um novo momento. Acabamos de completar 18 anos, chegamos à maior idade, então acho que esse é um passo grande para a gente pensar o futuro. Vamos fazer um seminário agora em Brasília , na UnB [Universidade de Brasília], com a presença do Eugênio Bucci, da Helena Chagas, da Teresa Cruvinel, do Ricardo Melo e do Hélio Doyle, que são pessoas que fazem parte da história da EBC e da história do jornalismo brasileiro, para a gente debater a comunicação pública e para a gente pensar em um outro Fórum Nacional de Comunicação Pública. Estamos muito animados para fazer esse projeto ficar cada vez maior”, completou.

Jornalismo e democracia



Inaugurada em 2013, a Praça Memorial é um espaço público, mas também um lugar de memória que relembra o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no dia 25 de outubro de 1975. Ele foi morto sob tortura, nas dependências do Departamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi), durante a ditadura militar.

Passados 50 anos da morte de seu pai, Ivo Herzog destaca que o jornalismo continua sendo um importante instrumento para a democracia .

“O Estado Democrático de Direito prevê o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas também um quarto poder, que é a imprensa, que é o poder que fiscaliza os outros três poderes e que comunica para a sociedade as ações positivas, mas também as negativas do governo eleito democraticamente. É o poder da imprensa que nos possibilita, a cada ciclo eleitoral, ajudar a escolher quem vai nos representar, a conhecer a história daqueles candidatos e, a partir desse conhecimento, nos ajuda a buscar aquele candidato que tem um pensamento mais em linha do que cada indivíduo pensa ser o caminho para uma sociedade melhor”, destacou.

Para Sérgio Gomes, sem o jornalismo, não seria possível existir democracia no país. “É só imaginar uma grande enchente, que alaga um bairro, com milhares de pessoas embaixo d’água. Qual é a primeira coisa que temos que levar para elas? É comida, remédio, roupa? Não, isso é um paradoxo, mas precisamos levar água potável. E é a mesma coisa com a informação: excesso de informação é nenhuma informação. Há necessidade de uma profissão, chamada de jornalista profissional, que é capaz, com critérios técnicos e éticos, de verificar o que é ou não importante, para que as pessoas tenham um quadro de referência. Sem jornalismo profissional, não há democracia”, ressaltou.

Essa democracia, destacou o presidente da EBC , tem que ser um exercício diário. “A gente tem que se perguntar todo dia, toda semana, todo ano: ‘o que eu fiz hoje pela democracia?’ Isso parece vago, mas não é. Fazer pela democracia é ouvir o outro, é respeitar os direitos, lutar por direitos, é entender que se vive numa sociedade e que o bem coletivo é maior do que o interesse individual, que existem regras que precisam ser respeitadas, que existe uma verdade factual, que existe um país, um povo, uma nação, uma história que precisam ser preservadas e respeitadas", destacou o jornalista.

"O hábito da democracia tem que estar no nosso dia a dia. O Herzog é um símbolo disso, e a EBC é fruto disso, um lugar estratégico pra gente pensar e lutar pela democracia, pela defesa da democracia”, afirmou Basbaum.

>> Confira os nomes inscritos nos tijolos do calçadão:

Mouzar Benedito

Abdias Nascimento

Alberto Dines

Alex Silveira

Audálio Dantas

Bernardo Kucinski

Caco Barcellos

Cláudio Abramo

D. Angélico Bernardino

D. Paulo Evaristo Arns

Daniel Herz

David de Moraes

Dom Phillips

Dorrit Harazim

Dráuzio Varella

Eduardo Galeano

Elaíze Farias

Elifas Andreato

Élio Gaspari

Fernando Morais

Flávia Oliveira

Gizele Martins

Glenn Greenwald

Glória Maria

Henfil

Hermínio Sacchetta

José Marques de Melo

Kátia Brasil

Laerte

Lourenço Diaféria

Lúcio Flávio Pinto

Luiz Gama

Marco Antônio Coelho

Mauro Santayana

Mino Carta

Neusa Maria Pereira

Patrícia Campos Mello

Perseu Abramo

Raimundo Pereira

Rede Wayuri

Ricardo Kotscho

Rose Nogueira

Rubens Paiva

Sandra Passarinho

Sônia Bridi

Sueli Carneiro

Tim Lopes

Trabalhadores da EBC

Zé Hamiltom Ribeiro

Ziraldo

Zuenir Ventura