Colheita de trigo alcança 10% da área cultivada no RS

Tempo seco e ensolarado favorece a colheita do trigo que atinge 10% dos 1.141.224 hectares cultivados no Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

O tempo seco e ensolarado favorece a colheita do trigo – que atinge 10% dos 1.141.224 hectares cultivados no Rio Grande do Sul. A cultura encontra-se nas fases de enchimento de grãos (50%) e maturação (40%).

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater-Ascar na quinta-feira (23/10), as condições meteorológicas do período, como temperaturas amenas, boa luminosidade e redução da umidade excessiva, favoreceram tanto a maturação quanto o início da colheita, em especial nas áreas de semeadura mais precoce. De modo geral, as lavouras de trigo apresentam elevado potencial produtivo, sobretudo nos cultivos conduzidos sob manejo adequado de adubação e controle fitossanitário.

A pressão de doenças fúngicas, como giberela, brusone e ferrugens, é observada em diversas regiões, exigindo atenção e aplicação de fungicidas em áreas não colhidas. Já o estado sanitário geral está satisfatório. Os índices de PH dos grãos colhidos permanecem, em sua maioria, acima de 78, indicando boa qualidade industrial. As produtividades variam entre 2.400 e 4.200 quilos por hectare (kg/ha), de acordo com a região, a tecnologia empregada e a intensidade de ocorrência de doenças.

Conforme a reestimativa da safra 2025, realizada pela Emater-Ascar, a produtividade revista, considerando o bom desempenho das lavouras, está em 3.261kg/ha, sendo 8,81% superior à projeção no momento do plantio.

