Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes

Comitê de Participação recomenda evitar o uso do termo “menor"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/10/2025 às 21h43
EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cipadi) da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) deliberou uma recomendação aos veículos da empresa sobre o tratamento a crianças e adolescentes. A deliberação recomenda que seja evitado o termo "menor", que sejam tratados como “crianças” e “adolescentes” ou “variações, como menino(s), menina(s), garoto(s).

Segundo a resolução, a expressão “menor de idade” deve ser usada de forma contextualizada, ou seja, quando se referir a questões legais envolvendo esses sujeitos, mas de maneira pontual, evitando repetições no texto e em materiais para mídias sociais”.

A recomendação acompanha uma campanha maior que várias entidades vêm travando para rememorar que não devemos chamar as crianças e adolescentes de menores, afirma uma das relatoras da resolução, Juliana Doretto, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor).

“As pessoas que vêm estudando a representação das crianças e adolescentes na mídia defendem o não uso do termo menor por uma questão de construção e desconstrução de estereótipos. O termo “menor” remete ao Código de Menores, uma legislação que foi substituída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA instaura a ideia de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, o Código de Menores tinha uma visão punitivista”.

“Por conta de toda a repercussão que houve do ECA Digital, vimos que muitos veículos da mídia voltaram a usar esse termo que é estigmatizante, daí a resolução”, explica Karina Gomes Barbosa, da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 14 horas

LGBTQIA+: encontro defende políticas púbicas para combater violência

Quatro ministras participaram da abertura em Brasília
Direitos Humanos Há 1 dia

Guia auxilia adolescentes a fazerem uso seguro da internet

Material foi apresentado nesta terça-feira (21) em evento em São Paulo

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva

Governo também criou rede nacional para implementar política
Direitos Humanos Há 1 dia

Trabalhadora doméstica é resgatada em condição análoga à escravidão

Empregada tem 79 anos e trabalhava há 50 anos para a mesma família

 © Letycia Bond/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo

Estudantes do colégio Equipe foram discriminados por funcionários

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
1.53 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Apoio Solidário Há 28 minutos

Hospital de Tenente Portela solicita recursos do Judiciário para a ampliação de suas instalações
Direitos Humanos Há 41 minutos

EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
Política Há 41 minutos

Câmara aprova regras para julgamentos do STF e envia texto ao Senado
Tecnologia Há 56 minutos

Fórum debate IA nas gestões pública e privada
Tecnologia Há 1 hora

Pearson será a fornecedora exclusiva de exames Salesforce

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,05%
Euro
R$ 6,27 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 619,388,72 +1,28%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias