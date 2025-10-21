Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trabalhadora doméstica é resgatada em condição análoga à escravidão

Empregada tem 79 anos e trabalhava há 50 anos para a mesma família

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 14h48

Uma idosa de 79 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão no Rio de Janeiro. Ela trabalhava como doméstica há mais de 50 anos para a mesma família em Padre Miguel, bairro da Zona Oeste carioca, sem registro em carteira ou direitos trabalhistas.

O resgate, realizado na primeira semana de outubro, foi coordenado por uma equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal.

Segundo a equipe de fiscalização, a idosa exercia a função de empregada doméstica e cuidava de uma senhora com mais de 100 anos de idade. O relatório da equipe indica que a trabalhadora fazia uso de medicação para arritmia cardíaca e dormia no mesmo quarto da empregadora, o que evidencia que os cuidados prestados eram contínuos e ininterruptos, sem qualquer tipo de folga.

A auditoria calculou em cerca de R$ 60 mil as verbas rescisórias devidas à mulher e determinou o registro retroativo do vínculo, além do recolhimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Após décadas de isolamento e privação de direitos, ela foi acolhida por familiares e passou a receber acompanhamento. O Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com os empregadores, em que determina a regularização das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Também determinou o pagamento de um salário vitalício à vítima. A Polícia Federal segue investigando.

Casos de trabalho análogo à escravidão podem ser denunciados de forma anônima e segura por meio de uma plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Disque 100.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Letycia Bond/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo

Estudantes do colégio Equipe foram discriminados por funcionários
Direitos Humanos Há 23 horas

Liberdade de imprensa nas Américas se deteriora, diz entidade

Para Sociedade Interamericana de Imprensa, a situação é pior nos EUA

 © Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça

Isaac Moraes foi assassinado após tentar reaver celular roubado

 © Arquivo pessoal
Direitos Humanos Há 6 dias

Mulheres rurais enfrentam informalidade e desigualdade no campo

ONU comemora hoje o Dia Internacional das Mulheres Rurais

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 dias

Unicef pede ações integradas para proteger infância Yanomami

De 2019 a 2022 foram registradas 570 mortes de crianças

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
24° Sensação
3.31 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
25° 11°
Quinta
25° 13°
Sexta
25° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 57 segundos

Cursos de IA refletem nova fase do ensino no Brasil
Justiça Há 1 minuto

Fux diz que segurança das urnas “nem sempre é apreciada”
Justiça Há 1 minuto

Fux vota pela absolvição dos sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
Cultura Há 1 minuto

Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Senado Federal Há 1 minuto

Criação de cargos para o STF segue para sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,16%
Euro
R$ 6,24 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 632,528,64 -0,06%
Ibovespa
144,116,10 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias