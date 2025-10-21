Terça, 21 de Outubro de 2025
Orgânicos ganham destaque com a chegada da primavera

Com a chegada da primavera, os brasileiros começam a procurar refeições mais leves, frescas e coloridas, e os produtos orgânicos se tornam protagon...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 13h29
Orgânicos ganham destaque com a chegada da primavera
Divulgação Mercado Malunga

Com a chegada da primavera, os brasileiros começam a buscar refeições mais leves, frescas e coloridas, e os alimentos orgânicos ganham destaque nas mesas do país. A estação, que se iniciou oficialmente em setembro, combina perfeitamente com a oferta de produtos da época, promovendo pratos nutritivos, saborosos e alinhados à saúde e à sustentabilidade.

Segundo a pesquisa Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil 2023, realizada pelo Instituto Organis, cerca de 46% da população brasileira consome produtos orgânicos, e o setor registrou crescimento de 16% entre 2021 e 2023. Entre os itens mais procurados estão frutas, legumes, verduras e laticínios, que se tornam protagonistas na primavera, quando pratos leves e coloridos passam a ser preferência no dia a dia.

No Mercado Malunga, a chegada da primavera coincide com aumento da procura por hortaliças, legumes e frutas frescas da estação. Para a equipe da fazenda, a preferência pelos orgânicos não está ligada apenas à saúde, mas também à valorização de práticas agrícolas que preservam a biodiversidade, o solo e a água.

“O consumo de orgânicos cresce a cada estação. Com a primavera, as pessoas buscam mais pratos leves e coloridos, aproveitando o melhor que a natureza oferece. Escolher produtos orgânicos é uma decisão que reflete cuidado com a saúde e respeito ao meio ambiente”,  afirma Joe Valle, fundador da Fazenda Malunga.

Além de reduzir a exposição a agrotóxicos e fertilizantes químicos, os alimentos orgânicos contribuem para o equilíbrio ambiental, ajudando a manter os ciclos naturais do ecossistema e diminuindo o impacto da agricultura convencional. Estudos indicam que áreas cultivadas organicamente apresentam menor degradação do solo e maior biodiversidade, promovendo sustentabilidade a longo prazo. Pesquisas como Soil Quality and Biodiversity in Organic vs. Conventional Farming Systems (Tuck et al., 2019) e Biodiversity Benefits of Organic Farming (Bengtsson et al., 2005) demonstram que sistemas agrícolas orgânicos favorecem a conservação de espécies e a vitalidade do solo.

Para a primavera, a nutricionista Carla Soares, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade de Brasília (UnB), recomenda incluir no cardápio frutas, legumes e verduras da estação.

“Cenoura, beterraba, abobrinha, tomate, folhas verdes e frutas cítricas garantem uma alimentação rica em vitaminas, minerais e fibras. Além disso, os alimentos orgânicos costumam ter maior concentração de antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico e combatem os radicais livres.”

Além dos benefícios para a saúde e para o meio ambiente, a escolha por produtos orgânicos valoriza a produção local. Muitos agricultores familiares do Cerrado e de outras regiões adotam métodos orgânicos, fortalecendo a economia regional, oferecendo alimentos frescos e incentivando práticas agrícolas conscientes.

“Com a chegada da primavera, os alimentos orgânicos se tornam aliados ideais para quem busca saúde, sabor e sustentabilidade. Pequenas escolhas na alimentação, como optar por produtos da estação e cultivados de forma responsável, impactam positivamente a saúde, fortalecem a economia local e contribuem para a preservação do meio ambiente, mostrando que o consumo consciente pode transformar o dia a dia de maneira simples e saborosa.”

Mais informações sobre o trabalho da marca em linkedin.com/company/grupo-malunga-organicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
