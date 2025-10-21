Terça, 21 de Outubro de 2025
Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo

Estudantes do colégio Equipe foram discriminados por funcionários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/10/2025 às 09h34
Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo
© Letycia Bond/Agência Brasil

A Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação para garantir reparação a um adolescente negro que foi alvo de racismo no Shopping Pátio Higienópolis, na capital paulista, em meados de abril. O órgão pede R$ 759 mil de indenização por danos morais.

A Defensoria pede ainda que o shopping e a empresa terceirizada envolvida, para a qual trabalhava a funcionária autora do crime, ofereçam ao adolescente acompanhamento médico e psicológico gratuito.

Há a exigência de que o psicoterapeuta tenha formação antirracista e o atenda o jovem pelo tempo necessário para sua recuperação.

O órgão também quer a concessão de uma bolsa permanente, somada a uma quantia que cubra despesas com alimentação, transporte, reforço escolar e apoio para atividades esportivas.

No processo, exige também uma retratação formal, que deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação.

À época, o aluno defendido na ação era bolsista do Colégio Equipe. Uma semana após o caso, estudantes e professores da instituição realizaram um protesto no shopping uma semana após a ocorrência.

Entenda

Ele e um colega, ambos negros, foram discriminados por uma funcionária terceirizada, integrante da equipe de segurança do centro comercial, que fica localizado em um bairro nobre da cidade. A mulher questionou se estavam pedindo dinheiro a uma outra estudante, branca.

Os dois jovens estavam no ensino fundamental II e haviam acabado de sair de uma atividade que se propunha a debater o racismo.

"Os reflexos do racismo na vida e saúde da população preta são profundos e, muitas das vezes, insuperáveis. Estar exposto sistematicamente a situações de segregação e degradação, a exemplo de ser acusado de estar importunando uma colega, somente pela sua cor de pele, pode ocasionar severos danos psicológicos e emocionais, em especial quando a vítima é criança ou adolescente", ponderaram os defensores.

Ao moverem a ação, os defensores salientaram que não se trata de um caso de racismo isolado e que, anteriormente, foram feitas recomendações ao shopping, mas a administração não promoveu correções nem aprimorou condutas nesse sentido.

"Gente diferenciada"

Higienópolis é um bairro nobre da capital paulista, com moradores e moradoras de classes média e alta. Em 2011, a região passou por outra situação polêmica com a recusa de parte dos habitantes do bairro de abrirem uma estação de metrô no local.

Na época, uma moradora afirmou que a estrutura atrairia "gente diferenciada" ao bairro, expressão que utilizou para se referir a pessoas pobres e de outros grupos minoritários e marginalizados.

A declaração provocou uma reação coletiva, que culminou no "churrasco de gente diferenciada" para rebater a postura elitista e excludente.

Procurado pela Agência Brasil , o Pátio Higienópolis disse que "desconhece a ação e se manifestará nos autos assim que notificado”. O shopping é um dos pertencentes à Iguatemi S.A., do Grupo Jereissati, que tem outras unidades por todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
