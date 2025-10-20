Segunda, 20 de Outubro de 2025
Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), fez a entrega, nesta segunda-feira ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/10/2025 às 21h03
Equipamentos serão cedidos às prefeituras por meio de contratos com a Seapi -Foto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), fez a entrega, nesta segunda-feira (20/10), de 44 equipamentos agrícolas para 20 municípios gaúchos. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas da bancada federal gaúcha e emenda individual. Aentregados implementos aconteceu em Esteio, na sede do Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos de Água (Dinfra).

Participaram do ato o diretor-geral da Seapi, Márcio Amaral; o diretor do Dinfra, Darci José Lauermann; e a assessora técnica da Casa Civil, Magda Maciel Bueno.

Do total de equipamentos entregues, 40 são carretas agrícolas, uma ensiladeira, uma enxada rotativa e duas plantadeiras, totalizando cerca de R$ 903,9 mil. Os implementos fazem parte de emendas parlamentares referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, que ainda estavam pendentes.

Ação integra política pública de apoio ao desenvolvimento rural no Estado

Essa política pública de conjunto de equipamentos tem como objetivo mitigar as dificuldades enfrentadas pelos municípios, por meio de convênios firmados entre governo do Estado e a Seapi, viabilizando implementos que contribuem para o fortalecimento da produção e o desenvolvimento para o produtor rural.

O diretor-geral da Seapi, destacou a importância da distribuição dos equipamentos. “A entrega desses equipamentos vem ao encontro de uma necessidade que os municípios sempre têm que é de trabalhar o fomento, principalmente da agricultura familiar, que demanda atenção especial. E as carretas agrícolas servem para a produção de silagem para o gado e para a ovinocultura, para desenvolver as necessidades do rebanho”, concluiu Amaral.

Os municípios beneficiados são: Alegrete, Barracão, Encruzilhada do Sul, Engenho Velho, Gaurama, Joia, Machadinho, Manoel Viana, Marcelino Ramos, Novo Barreiro, Pinhal Grande, Rondinha, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santa Margarida do Sul, Santo Antônio do Palma, Santo Augusto, Santo Expedito do Sul, Sete de Setembro e Tupanciretã.

As prefeituras receberão as máquinas por meio de contratos de cessão de uso com a Seapi.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

