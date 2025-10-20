Agronegócio de Santa Catarina bate recordes e reforça protagonismo nacional

Em 2024, o estado continuou na lidrança da produção de carne suína, cebola e frutos do mar (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Santa Catarina continua como destaque nacional em vários produtos, conforme os dados agropecuários de 2024 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com apenas 95,7 mil km² e uma população de 8,2 milhões de habitantes, o estado ocupa a 20ª posição em extensão territorial no País, mas está entre os oito maiores estados brasileiros que se destacam no agronegócio. Essas informações estão disponíveis no Observatório Agro Catarinense .

SC é reconhecida pela eficiência produtiva, pela diversidade de culturas e pela forte presença no mercado internacional. O agronegócio representa cerca de 25% do PIB catarinense, sendo que 6,7% do valor adicionado total dos setores econômicos vem diretamente da agropecuária. De acordo com o IBGE (Censo Agropecuário), o estado possui 183 mil estabelecimentos agropecuários, ocupando 6,4 milhões de hectares e gerando quase meio milhão de empregos diretos. Em 2024, o Valor da Produção Agropecuária (VPA) atingiu R$ 63,8 bilhões, com destaque para a produção animal (R$ 38,9 bilhões), lavouras (R$ 21,6 bilhões) e produção florestal (R$ 3,3 bilhões).

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, explica que o desempenho do agronegócio catarinense reflete todo trabalho de produtores, cooperativas, agroindústrias e da atuação firme do Estado na formulação e execução de políticas públicas eficazes. “Santa Catarina tem compromisso com o desenvolvimento sustentável, baseado em tecnologia, inovação, sanidade e agregação de valor para permanência no campo. Com um modelo produtivo eficiente e uma forte presença internacional, com orientação do governador Jorginho Mello, seguimos ampliando a competitividade do campo catarinense e fortalecendo nossa economia”, afirma Chiodini.

Eficiência produtiva e agregação de valor

As exportações do setor agropecuário somaram US$ 7,6 bilhões em 2024, o que representa 65% de tudo o que Santa Catarina exportou no ano. Produtos como carnes, madeira, frutas e mel reforçam o perfil diversificado e competitivo do estado no comércio exterior.