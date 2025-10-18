Sábado, 18 de Outubro de 2025
Emater-Ascar estima aumento de produtividade na safra de inverno 2025 no Rio Grande do Sul

Condições climáticas favoreceram o desenvolvimento das principais culturas

Por: Editoria Local Fonte: Emater-Ascar
18/10/2025 às 11h07 Atualizada em 18/10/2025 às 11h17
Emater-Ascar estima aumento de produtividade na safra de inverno 2025 no Rio Grande do Sul
Produtividade média projetada para o trigo no Rio Grande do Sul é de 3.261 quilos por hectare (Foto: Diones Roberto Becker)

A colheita da safra de inverno de 2025 no Rio Grande do Sul começa com boas perspectivas. De acordo com a segunda estimativa divulgada pela Emater-Ascar, na quinta-feira (16/10), as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento das principais culturas e devem resultar em aumento de produtividade.

Entre os grãos de destaque estão o trigo, a canola, a aveia-branca e a cevada, que avançaram em qualidade e rendimento ao longo do ciclo produtivo. — Foi uma safra que transcorreu bem em todos os estágios, desde a semeadura até o enchimento de grãos, o que favoreceu as produtividades projetadas — destacou o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera.

Conforme o levantamento, o trigo – cultura de maior área entre as de inverno – apresentou redução de 14,26% na área plantada em relação ao ano passado passando de 1,33 milhão de hectares, segundo dados do IBGE, para cerca de 1,14 milhão de hectares cultivados em 2025 que apontam os dados da Emater-Ascar. Apesar disso, o clima favorável e o manejo adequado devem compensar a queda de área. A produtividade média projetada é de 3.261 quilos por hectare, o que representa aumento de mais de 17% em comparação à safra anterior (2.781 kg/ha). — O resultado é uma produção total muito semelhante à do ano passado, porém com melhor qualidade de grão, um dos principais diferenciais desta safra — avalia Claudinei Baldissera.

A canola também segue em expansão no Estado, com crescimento de 19,07% na área plantada e produtividade superior à registrada em 2024. A aveia branca ocupa cerca de 393,2 mil hectares, o que representa aumento de 6,73% sobre a área do ano anterior, enquanto a cevada, embora tenha reduzido sua área em 9,77%, deve manter o mesmo volume de produção, com grãos de alta qualidade destinados principalmente à indústria cervejeira.

Os levantamentos da Emater-Ascar são realizados com apoio de ferramentas virtuais e da presença dos extensionistas rurais em todos os municípios do Estado, garantindo dados atualizados e consistentes sobre a realidade das lavouras.

 

