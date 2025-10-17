Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BNDES vai liberar R$ 12 bilhões para produtores rurais com perdas de safra

40% do montante estão reservados para beneficiários do PRONAF e PRONAMP

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
17/10/2025 às 21h35
BNDES vai liberar R$ 12 bilhões para produtores rurais com perdas de safra
Finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores que registraram perdas de safra (Foto: Diones Roberto Becker)

Com orçamento de R$ 12 bilhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, na quinta-feira (16/10), protocolo para receber pedidos de crédito no âmbito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais. A finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores agropecuários que registraram perdas significativas de safra.

As operações poderão ser feitas por meio da rede de instituições financeiras parceiras credenciadas no BNDES. O financiamento terá prazo de até nove anos, incluindo um ano de carência. O programa vai apoiar produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas localizados em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram declaração de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo Governo Federal, em decorrência de eventos climáticos adversos.

— O BNDES é o principal agente do Governo Federal para a execução de políticas públicas de crédito de longo prazo no país. Assim como ocorreu no Rio Grande do Sul, com empresas afetadas pelos extremos climáticos, o banco oferece aos produtores rurais alívio econômico, para garantir a continuidade da atividade produtiva no campo, especialmente para agricultores familiares e médios produtores, que têm papel central na segurança alimentar e no desenvolvimento regional — disse Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital e Gestão do Fundo Rio Doce.

Do total de recursos, 40% estão reservados para produtores beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP), segmentos mais vulneráveis aos efeitos das perdas de safra.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 8 horas

Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios

Foto: Will Nieckarz/SAPEMais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira, 17, para reforçar a produção rural em 31 municípios catar...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 10 horas

Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual

Entre os dias 20 e 23 de outubro, a Epagri realiza o Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportun...

 Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 1 dia

Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu oficialmente, nesta quinta-feira (16/10), dez novos veículo...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses

A Epagri capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que os alimentos da agricultura familiar seja servido na alimentação escolar (Fotos:...

 Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 2 dias

Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia p...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 11 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 11 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 11 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 2 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,853,67 -0,58%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias