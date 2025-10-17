Sábado, 18 de Outubro de 2025
Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios

Foto: Will Nieckarz/SAPEMais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira, 17, para reforçar a produção rural em 31 municípios catar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/10/2025 às 16h53
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Will Nieckarz/SAPE

Mais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira, 17, para reforçar a produção rural em 31 municípios catarinenses. A ação foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), na sede da Gerência Regional da Epagri em Chapecó. O investimento total ultrapassa R$ 1,7 milhão, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais e estaduais, com a contrapartida do Estado de Santa Catarina.

“Esses equipamentos representam mais do que investimento em máquinas. Eles significam apoio direto ao produtor, fortalecimento da agricultura familiar para melhorar a produtividade e qualidade de vida no campo”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O evento contou com a presença do secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, autoridades regionais, representantes dos municípios beneficiados e lideranças do setor agrícola. As entregas estão ocorrendo diretamente nas regionais, para agilizar a chegada dos implementos às comunidades rurais.

O secretário Admir Dalla Cort destacou a união de esforços para tornar essa entrega possível. “Esses equipamentos irão atender as necessidades levantadas pelos municípios, para modernizar a produção agrícola e auxiliar o trabalho do nosso pequeno produtor”, afirma Dalla Cort.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Sape conduziu o processo licitatório e a aquisição dos equipamentos. Do total, 38 implementos foram adquiridos por meio dos convênios federais celebrados com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As indicações foram dos então parlamentares Carmen Zanotto, Carlos Chiodini e Jorginho Mello. Entre os equipamentos estão: carreta basculante, colhedora de milho, distribuído de adubo líquido, distribuidor de adubo seco, ensiladeira, grade aradora, perfurador de solo e subsolador. Municípios beneficiados: Campo Erê, Lages, Dionísio Cerqueira, Iporã do Oeste, Santa Helena, Orleans, Caxambu do Sul, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Guatambú, Ipuaçu, Maravilha, Nova Itaberaba, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Princesa, São Bernardino Saudades e Sul Brasil.

Outros 22 equipamentos são oriundos de recursos de emenda estadual indicadas pelos deputados Padre Pedro Baldissera e Neodi Saretta. Os equipamentos contemplam: grade aradora, plantadeira 5 linhas, distribuidor de adubo seco, grade aradora, tratorito cortador de grama, distribuidor de adubo seco, distribuidor de adubo líquido, carreta basculante, grade aradora, subsolador e carreta basculante. Os municípios beneficiados com esses equipamentos são: Águas de Chapecó, Bom Jesus, Concórdia, Descanso, Guraciaba, Guarujá do Sul, Lindóia do Sul, Palma Sola, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e Seara.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

Finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores que registraram perdas de safra (Foto: Diones Roberto Becker)
Auxílio Há 3 horas

BNDES vai liberar R$ 12 bilhões para produtores rurais com perdas de safra

40% do montante estão reservados para beneficiários do PRONAF e PRONAMP

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 10 horas

Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual

Entre os dias 20 e 23 de outubro, a Epagri realiza o Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportun...

 Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 1 dia

Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu oficialmente, nesta quinta-feira (16/10), dez novos veículo...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses

A Epagri capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que os alimentos da agricultura familiar seja servido na alimentação escolar (Fotos:...

 Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 2 dias

Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia p...

