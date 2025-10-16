Sexta, 17 de Outubro de 2025
Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu oficialmente, nesta quinta-feira (16/10), dez novos veículo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 18h08
Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado
Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu oficialmente, nesta quinta-feira (16/10), dez novos veículos que reforçarão as ações de defesa agropecuária no Rio Grande do Sul. A renovação da frota foi viabilizada por meio de um convênio entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Seapi, com o objetivo de repor materiais perdidos nas enchentes de 2024.

A entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi e contou com a presença do titular da Seapi, Edivilson Brum, do superintendente-substituto do Mapa no Estado, José Ricardo de Matos Cunha, e de servidores e diretores. O investimento total soma R$ 1,189 milhão.

“O reforço na frota vai qualificar ainda mais o serviço público. Esses veículos contribuem para a recuperação do nosso Estado e fortalecem tanto a pesquisa agropecuária quanto a defesa sanitária, impactando diretamente na melhoria dos serviços prestados aos produtores rurais”, destacou Brum, agradecendo a parceria entre as duas esferas de governo.

José Ricardo ressaltou que a iniciativa representa um investimento expressivo do Mapa na recuperação do setor agropecuário no Rio Grande do Sul. Ao todo, o convênio prevê mais de R$ 22 milhões em recursos destinados ao fortalecimento da defesa agropecuária – sendo R$ 21 milhões repassados pelo Mapa e R$ 1,29 milhão de contrapartida do governo estadual. Além dos veículos, os valores também estão sendo aplicados na aquisição de computadores, notebooks, tablets, drones, microscópios, mobiliário e outros equipamentos.

“Os governos federal e estadual colaboram e trabalham juntos há muitos anos. Também agradeço a atuação da área técnica da Secretaria da Agricultura que, em conjunto com nossa equipe técnica, tem desenvolvido um trabalho de excelência. Colaboramos e seguimos à disposição para futuras iniciativas no âmbito do Ministério”, afirmou o superintendente-substituto do Mapa.

“Com a chegada desses veículos, conseguimos repor parte do que foi perdido nas enchentes de 2024 e avançar na retomada da normalidade das atividades de diagnóstico que dão suporte à defesa agropecuária”, completou o diretor do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), Caio Effrom, responsável pela distribuição dos automóveis.

Frota renovada

No início deste mês, outros 25 veículos foram disponibilizados ao Departamento de Defesa Vegetal e à Supervisão Regional de Ijuí. Essas aquisições foram realizadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) e da Consulta Popular, por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (Feasp).

A modernização da frota é considerada essencial, já que cerca de 67% dos veículos atualmente em uso têm mais de dez anos de circulação. A medida garante mais mobilidade às equipes em campo – inclusive em áreas remotas e de difícil acesso – e fortalece a execução de convênios municipais voltados à defesa agropecuária.

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

DENGUE
