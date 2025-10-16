Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses

A Epagri capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que os alimentos da agricultura familiar seja servido na alimentação escolar (Fotos:...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/10/2025 às 12h14
Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses
Foto: Reprodução/Secom SC

A Epagri capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que os alimentos da agricultura familiar seja servido na alimentação escolar (Fotos: Aires Mariga)

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, a Epagri destaca algumas ações para promover hábitos alimentares saudáveis em Santa Catarina. A empresa atua em várias frentes para garantir que os catarinenses tenham acesso a refeições nutritivas, preparadas com alimentos frescos e naturais, em conformidade com o  Guia Alimentar para a População Brasileira.

Entre as principais iniciativas está o apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que garante o fornecimento de alimentos da agricultura familiar para as escolas públicas. Em Santa Catarina, a Epagri presta assistência técnica e capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que o programa funcione de forma eficiente.

A Lei nº 11.947/2009 determinou que 30% dos recursos repassados para a alimentação escolar fossem investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar. Em 2025, a Lei nº 15.226/2025 ampliou esse percentual para 45%, reforçando a importância do agricultor familiar na alimentação escolar e fortalecendo as economias locais. “Assim, o Pnae se consolida como um dos principais mercados para a agricultura familiar, estimulando o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades rurais”, salienta a coordenadora do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, Telma Köene. 

Resultados da articulação entre campo e escola em SC

Telma explica que a Epagri atua em todas as etapas do processo para a execução do Pnae em Santa Catarina, em parceria com prefeituras, nutricionistas e agricultores. Os técnicos da empresa fazem a ponte entre os produtores e as Entidades Executoras (EEx), orientando sobre a participação nas chamadas públicas, auxiliando na elaboração de projetos de venda e oferecendo apoio técnico para a adequação da produção — desde o cultivo até a embalagem e a rotulagem.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A equipe da Epagri também colabora com as EEx e nutricionistas na elaboração dos  cardápios escolares,  apresentando novos produtos regionais e incentivando o uso de alimentos locais, frescos e nutritivos. “Essa atuação apoia as escolas para que ofereçam refeições de qualidade, ao mesmo tempo em que gera renda e fortalece a agricultura familiar”, ressalta a coordenadora.

O casal de pescadores Tulio Lopes Gonçalves e Anna Gabriela Ferreira Pego, de Florianópolis, participam do Pnae desde 2021 com fornecimento de peixes para as escolas do município. Para que isso fosse possível, eles receberam auxílio da Epagri para atender todos os critérios exigidos pelo programa e hoje já ampliaram a venda para outros mercados. “A parceria com a Epagri mudou a minha trajetória como pescador. Com a atividade regularizada, meu peixe agora tem valor”, relata Tulio.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo o Relatório de Impacto do Apoio da Epagri ao Pnae 2024, a atuação da empresa foi em 91 municípios catarinenses, beneficiando 402.416 alunos e envolvendo 5.644 agricultores familiaresO volume comercializado via Pnae chegou a 1.269 toneladas de alimentos, somando R$53,66 milhões em produtos entregues. A participação da agricultura familiar nos recursos do programa atingiu 56%, com aumento estimado de 50% nas vendas e nos preços obtidos pela venda direta.

“Esses números reforçam que o apoio técnico e institucional da Epagri é essencial para conectar o agricultor familiar às escolas e garantir o abastecimento com qualidade e regularidade, diz Telma.

Capacitação de quem prepara a alimentação escolar

Outro foco da atuação da Epagri é a capacitação dos manipuladores de alimentos escolares. A Empresa promove cursos sobre boas práticas de fabricação, higiene e segurança alimentar, aproveitamento integral dos alimentos e receitas inovadoras, adaptadas à realidade de cada região.

As merendeiras recebem orientação sobre o preparo de alimentos nutritivos. As oficinas incentivam o uso de ingredientes locais —  frutas , verduras, legumes e até Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) —, valorizando o sabor, a saúde e a cultura alimentar das regiões, atendendo às regras nacionais que restringem o uso de ingredientes processados, ultraprocessados e com açúcar.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além das oficinas, a Epagri promove o resgate de receitas tradicionais, incentivando as merendeiras a criar cardápios que preservam a identidade cultural e fortalecem a alimentação saudável desde a infância. Parte desses trabalhos resultou em  livros de receitas,  que se tornaram referência para escolas e famílias.

“Essas iniciativas se conectam com programas de compra de alimentos da agricultura familiar, fortalecendo a  economia local  e garantindo alimentos frescos e de qualidade para os estudantes. Investir na formação de merendeiras é também investir no paladar e na saúde das crianças, formando gerações que aprendem a valorizar alimentos naturais desde cedo”, diz Telma.

Ela explica que além de gerar renda e estimular o desenvolvimento rural, o Pnae tem efeito multiplicador. “Quando um alimento atinge o padrão exigido para o programa, ele se torna apto a acessar outros mercados, como feiras locais, cooperativas e programas de compras públicas, consolidando o agricultor familiar como fornecedor regular. Isso amplia a construção de sistemas alimentares mais justos e sustentáveis, com valorização do agricultor familiar e a oferta de alimentação de qualidade — saborosa, nutritiva e com o gosto da terra catarinense”.

Mais informações e entrevistas: Telma Köene, coordenadora do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, fone: (47) 99955-2740

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 4 horas

Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia p...

 Os debates sobre rastreabilidade integraram o segundo e último dia da programação do Milk Summit Brazil 2025 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 21 horas

Rastreabilidade individual de bovinos é tema de evento voltado à cadeia láctea, em Ijuí

A rastreabilidade individual de bovinos e sua importância para a qualidade da produção pecuária foram tema do ciclo de palestras, nesta quarta-feir...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri marca presença na 22ª Efapi em Chapecó

Epagri está presente no “espaço do produtor” (Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri)A Epagri participa da 22ª edição da Efapi, a maior fei...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

50 anos de pesquisa da Epagri: informações ambientais que salvam vidas, fortalecem a agricultura e apoiam cidades em SC

Foto: Divulgação/EpagriInformações geradas pela Epagri/Ciram ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a s...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri celebra o Dia do Professor com avanços na na gestão do ensino agrotécnico em SC

Cerca de 1,5 mil estudantes são atendidos nos cursos técnicos oferecidos pela Epagri em cinco Cedups Agrotécnicos em Santa Catarina (Fotos: Divulga...

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias