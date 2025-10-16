Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses

A Epagri capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que os alimentos da agricultura familiar seja servido na alimentação escolar (Fotos: Aires Mariga)

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, a Epagri destaca algumas ações para promover hábitos alimentares saudáveis em Santa Catarina. A empresa atua em várias frentes para garantir que os catarinenses tenham acesso a refeições nutritivas, preparadas com alimentos frescos e naturais, em conformidade com o Guia Alimentar para a População Brasileira.

Entre as principais iniciativas está o apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que garante o fornecimento de alimentos da agricultura familiar para as escolas públicas. Em Santa Catarina, a Epagri presta assistência técnica e capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que o programa funcione de forma eficiente.

A Lei nº 11.947/2009 determinou que 30% dos recursos repassados para a alimentação escolar fossem investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar. Em 2025, a Lei nº 15.226/2025 ampliou esse percentual para 45%, reforçando a importância do agricultor familiar na alimentação escolar e fortalecendo as economias locais. “Assim, o Pnae se consolida como um dos principais mercados para a agricultura familiar, estimulando o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades rurais”, salienta a coordenadora do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, Telma Köene.

Resultados da articulação entre campo e escola em SC

Telma explica que a Epagri atua em todas as etapas do processo para a execução do Pnae em Santa Catarina, em parceria com prefeituras, nutricionistas e agricultores. Os técnicos da empresa fazem a ponte entre os produtores e as Entidades Executoras (EEx), orientando sobre a participação nas chamadas públicas, auxiliando na elaboração de projetos de venda e oferecendo apoio técnico para a adequação da produção — desde o cultivo até a embalagem e a rotulagem.