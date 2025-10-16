Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 12h14
Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro
Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia produtiva do leite no Estado e no Brasil, abordando estratégias de competitividade, gestão e mercados internacionais. O evento iniciou na terça-feira (14), durante a realização da Exposição Festa Internacional das Etnias (ExpoFest), no Parque de Exposições Wanderley Burmann.

Com lotação de público, cerca de 750 pessoas presentes, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias. O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, destacou o sucesso do Milk Summit. “Foram dois dias de debates importantes sobre o setor leiteiro, trazendo novidades e inovações aos produtores, indústria e presentes, com o objetivo único de desenvolver o setor que tem grande potencial produtivo”, enfatizou.

O Milk Summit é uma realização do governo do Estado, por meio da Seapi e do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do RS (Fundoleite), Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat/RS), Prefeitura de Ijuí, Emater/RS-Ascar, Suport D’Leite e Impulsa Ijuí. Uma nova edição do evento já está confirmada para 2026. A sede do evento permanecerá no município de Ijuí nos dias 14 e 15 de outubro, novamente integrada à programação da ExpoFest.

O coordenador do Milk Summit 2025 e secretário-executivo do Sindilat, Darlan Palharini, confirmou que a próxima edição terá enfoque ainda maior, abrangendo os países do Cone Sul como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. “Com produtores, cooperativas, indústrias, governo, técnicos e pesquisadores lado a lado, retomamos um espaço de construção para o futuro do leite e vamos ampliar os horizontes no próximo ano”, destacou.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 horas

Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses

A Epagri capacita agricultores, gestores e nutricionistas para que os alimentos da agricultura familiar seja servido na alimentação escolar (Fotos:...

 Os debates sobre rastreabilidade integraram o segundo e último dia da programação do Milk Summit Brazil 2025 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 21 horas

Rastreabilidade individual de bovinos é tema de evento voltado à cadeia láctea, em Ijuí

A rastreabilidade individual de bovinos e sua importância para a qualidade da produção pecuária foram tema do ciclo de palestras, nesta quarta-feir...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri marca presença na 22ª Efapi em Chapecó

Epagri está presente no “espaço do produtor” (Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri)A Epagri participa da 22ª edição da Efapi, a maior fei...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

50 anos de pesquisa da Epagri: informações ambientais que salvam vidas, fortalecem a agricultura e apoiam cidades em SC

Foto: Divulgação/EpagriInformações geradas pela Epagri/Ciram ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a s...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri celebra o Dia do Professor com avanços na na gestão do ensino agrotécnico em SC

Cerca de 1,5 mil estudantes são atendidos nos cursos técnicos oferecidos pela Epagri em cinco Cedups Agrotécnicos em Santa Catarina (Fotos: Divulga...

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias