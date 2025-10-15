Quinta, 16 de Outubro de 2025
Epagri marca presença na 22ª Efapi em Chapecó

Epagri está presente no “espaço do produtor” (Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri)A Epagri participa da 22ª edição da Efapi, a maior fei...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/10/2025 às 15h23
Epagri está presente no “espaço do produtor” (Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri)

A Epagri participa da 22ª edição da Efapi, a maior feira multissetorial do Sul do Brasil, realizada em Chapecó, entre os dias 10 e 19 de outubro. No “espaço do produtor”, estande compartilhado com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina ( Cidasc ), os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a atuação, observar alguns dos cultivares desenvolvidos pela Epagri, além de tirar dúvidas e receber orientações de extensionistas e pesquisadores do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf). 

Dentre os cultivares apresentados na Efapi destacam-se os feijões, o  milho , a aveia, o arroz, a  erva-mate  e as azeitonas, que compõem a diversidade da produção agrícola de Santa Catarina. O público também pode levar para casa sementes destinadas às hortas domésticas, que integram o programa Horta Familiar e descobrir alguns dos produtos produzidos pelas agroindústrias familiares. 

A Efapi oferece uma programação variada com shows, exposições de máquinas, animais, gastronomia,  turismo , artesanato, palestras e diversas atividades voltadas ao entretenimento, à inovação e ao fortalecimento do setor agroindustrial. A organização do evento espera que mais de 500 mil visitantes compareçam ao Parque Dr. Valmor Ernesto Lunardi durante os dez dias de feira. 

Visite o estande da Epagri, aberto das 15h às 22h nos dias de semana e das 10h às 22h nos finais de semana.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

