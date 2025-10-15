Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

50 anos de pesquisa da Epagri: informações ambientais que salvam vidas, fortalecem a agricultura e apoiam cidades em SC

Foto: Divulgação/EpagriInformações geradas pela Epagri/Ciram ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a s...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/10/2025 às 15h09
50 anos de pesquisa da Epagri: informações ambientais que salvam vidas, fortalecem a agricultura e apoiam cidades em SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

Informações geradas pela Epagri/Ciram ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a se preparar para eventos extremos

Em 2025 a Epagri comemora  50 anos de pesquisa  científica em benefício da sociedade. Entre as muitas tecnologias geradas, a de informações ambientais se consolidou como uma das mais estratégicas para o presente e o futuro de Santa Catarina. Ao longo de cinco décadas, estudos sobre clima, recursos hídricos, solos e meio ambiente geram informações que vão muito além do campo científico: elas ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a se preparar para  eventos extremos.

O monitoramento de chuvas, rios e estiagens, o zoneamento agrícola, o mapeamento de culturas via  satélite  e os índices agrometeorológicos são apenas algumas das informações produzidas pela pesquisa da Epagri. Por meio delas, agricultores podem tomar decisões mais seguras e eficientes, garantindo maior produtividade e sustentabilidade, enquanto gestores públicos têm dados confiáveis para prevenir riscos e planejar políticas públicas.

Essas pesquisas são desenvolvidas pela equipe do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia, o Ciram. É essa unidade que organiza e disponibiliza essas informações, tornando-as acessíveis à sociedade.  Esses dados meteorológicos e ambientais são disponibilizados para  download gratuito  no o site da Epagri/Ciram, que em 2025 recebeu mais de 4,4 milhões de visualizações entre janeiro e agosto, demonstrando o alcance e a relevância desses dados.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A gerente da Epagri/Ciram, Cristina Pandolfo , reforça o impacto dessas pesquisas para todos os catarinenses. “Durante eventos extremos, como as chuvas de 2008, os dados gerados por nossos estudos ambientais foram decisivos para orientar ações preventivas, reduzir prejuízos e salvar vidas. Na agricultura, o monitoramento em tempo real permite que produtores ajustem plantios, irrigação e colheitas de acordo com condições climáticas e hídricas, fortalecendo a segurança alimentar e a economia local”, diz ela.

Atuação da Epagri/Ciram

As áreas de atuação da Epagri/Ciram abrangem desde o ordenamento agroambiental, com estudos e pesquisas utilizando geotecnologias para o planejamento rural e gestão territorial agrícola, até a hidrologia, focada no  monitoramento hidrológico  e diagnóstico de impactos em bacias hidrográficas.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Já a meteorologia é responsável pelo monitoramento do tempo e clima em Santa Catarina. O monitoramento agroambiental fornece dados atualizados para a tomada de decisão na agricultura, enquanto a oceanografia e monitoramento costeiro oferece informações ambientais para regiões costeiras. O zoneamento agroambiental desenvolve pesquisas em zoneamento agrícola e edáfico, caracterização e modelagem ambiental, sensoriamento próximo e ecologia da paisagem. Por fim, a gestão da informação apoia todas as áreas deste centro de pesquisa, organizando e gerindo dados ambientais.

Por meio da plataforma  Agroconnect,  essas informações chegam diretamente aos produtores, permitindo decisões mais seguras no manejo de lavouras, irrigação e colheita, fortalecendo a segurança alimentar e as cadeias produtivas catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, mais do que números e gráficos, as pesquisas ambientais da Epagri contribuem para cidades mais seguras, uma agricultura mais resiliente e uma população mais preparada para enfrentar desafios climáticos. “O conhecimento gerado é a base para decisões que protegem vidas, recursos naturais e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”.

Informações e entrevistas
Cristina Pandolfo, pesquisadora e gerente da Epagri/Ciram: [email protected] / (48) 3665-5006

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Os debates sobre rastreabilidade integraram o segundo e último dia da programação do Milk Summit Brazil 2025 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 5 horas

Rastreabilidade individual de bovinos é tema de evento voltado à cadeia láctea, em Ijuí

A rastreabilidade individual de bovinos e sua importância para a qualidade da produção pecuária foram tema do ciclo de palestras, nesta quarta-feir...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 9 horas

Epagri marca presença na 22ª Efapi em Chapecó

Epagri está presente no “espaço do produtor” (Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri)A Epagri participa da 22ª edição da Efapi, a maior fei...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri celebra o Dia do Professor com avanços na na gestão do ensino agrotécnico em SC

Cerca de 1,5 mil estudantes são atendidos nos cursos técnicos oferecidos pela Epagri em cinco Cedups Agrotécnicos em Santa Catarina (Fotos: Divulga...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri lança livro de Glauco Olinger sobre os bastidores da história da agropecuária brasileira

Com 103 anos recém-completados, autor entregou pessoalmente a obra aos diretores da Epagri–Fotos: DivulgaçãoA Epagri é a editora do mais recente li...

 Evento conta com 21 palestras e quatro mesas de debate, envolvendo mais de 700 inscritos de diferentes segmentos do setor -Foto: Fernando Dias/Arquivo Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado promove o primeiro evento voltado para o setor lácteo gaúcho em Ijuí

A região Noroeste, produtora de leite cru para a indústria no Rio Grande do Sul, sediou na terça-feira (14/10) a abertura da primeira edição do Mil...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias