50 anos de pesquisa da Epagri: informações ambientais que salvam vidas, fortalecem a agricultura e apoiam cidades em SC

Foto: Divulgação/Epagri

Informações geradas pela Epagri/Ciram ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a se preparar para eventos extremos

Em 2025 a Epagri comemora 50 anos de pesquisa científica em benefício da sociedade. Entre as muitas tecnologias geradas, a de informações ambientais se consolidou como uma das mais estratégicas para o presente e o futuro de Santa Catarina. Ao longo de cinco décadas, estudos sobre clima, recursos hídricos, solos e meio ambiente geram informações que vão muito além do campo científico: elas ajudam produtores a planejar lavouras, gestores a tomar decisões e órgãos públicos a se preparar para eventos extremos.

O monitoramento de chuvas, rios e estiagens, o zoneamento agrícola, o mapeamento de culturas via satélite e os índices agrometeorológicos são apenas algumas das informações produzidas pela pesquisa da Epagri. Por meio delas, agricultores podem tomar decisões mais seguras e eficientes, garantindo maior produtividade e sustentabilidade, enquanto gestores públicos têm dados confiáveis para prevenir riscos e planejar políticas públicas.

Essas pesquisas são desenvolvidas pela equipe do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia, o Ciram. É essa unidade que organiza e disponibiliza essas informações, tornando-as acessíveis à sociedade. Esses dados meteorológicos e ambientais são disponibilizados para download gratuito no o site da Epagri/Ciram, que em 2025 recebeu mais de 4,4 milhões de visualizações entre janeiro e agosto, demonstrando o alcance e a relevância desses dados.

Foto: Reprodução/Secom SC

A gerente da Epagri/Ciram, Cristina Pandolfo , reforça o impacto dessas pesquisas para todos os catarinenses. “Durante eventos extremos, como as chuvas de 2008, os dados gerados por nossos estudos ambientais foram decisivos para orientar ações preventivas, reduzir prejuízos e salvar vidas. Na agricultura, o monitoramento em tempo real permite que produtores ajustem plantios, irrigação e colheitas de acordo com condições climáticas e hídricas, fortalecendo a segurança alimentar e a economia local”, diz ela.

Atuação da Epagri/Ciram

As áreas de atuação da Epagri/Ciram abrangem desde o ordenamento agroambiental, com estudos e pesquisas utilizando geotecnologias para o planejamento rural e gestão territorial agrícola, até a hidrologia, focada no monitoramento hidrológico e diagnóstico de impactos em bacias hidrográficas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Já a meteorologia é responsável pelo monitoramento do tempo e clima em Santa Catarina. O monitoramento agroambiental fornece dados atualizados para a tomada de decisão na agricultura, enquanto a oceanografia e monitoramento costeiro oferece informações ambientais para regiões costeiras. O zoneamento agroambiental desenvolve pesquisas em zoneamento agrícola e edáfico, caracterização e modelagem ambiental, sensoriamento próximo e ecologia da paisagem. Por fim, a gestão da informação apoia todas as áreas deste centro de pesquisa, organizando e gerindo dados ambientais.

Por meio da plataforma Agroconnect, essas informações chegam diretamente aos produtores, permitindo decisões mais seguras no manejo de lavouras, irrigação e colheita, fortalecendo a segurança alimentar e as cadeias produtivas catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, mais do que números e gráficos, as pesquisas ambientais da Epagri contribuem para cidades mais seguras, uma agricultura mais resiliente e uma população mais preparada para enfrentar desafios climáticos. “O conhecimento gerado é a base para decisões que protegem vidas, recursos naturais e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”.

