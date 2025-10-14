Epagri celebra o Dia do Professor com avanços na na gestão do ensino agrotécnico em SC

Cerca de 1,5 mil estudantes são atendidos nos cursos técnicos oferecidos pela Epagri em cinco Cedups Agrotécnicos em Santa Catarina (Fotos: Divulgação/Epagri)
No Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, a Epagri celebra não apenas os mestres que inspiram o aprendizado, mas também uma nova fase na história da educação técnica catarinense. Desde fevereiro de 2025, a empresa passou a atuar no ensino agrotécnico público em Santa Catarina, assumindo a gestão compartilhada dos cinco Cedups Agrotécnicos em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Essa mudança marcou o início de uma etapa que une ensino, pesquisa agropecuária e extensão rural.
A diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri, Andréia Meira, destaca que os primeiros meses de gestão já apresentaram resultados expressivos. “Foram cerca de R$ 8 milhões em recursos destinados com foco na melhoria das condições estruturais, pedagógicas e operacionais das escolas; 1,5 mil estudantes atendidos nos cursos técnicos; e 3,7 mil ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) chegaram diretamente às famílias dos alunos, fortalecendo a sucessão rural e o vínculo entre escola e comunidade”, relata. Outro avanço foi o fim da contribuição financeira das famílias para permanência dos alunos nas escolas.
Segundo Andréia, o papel do professor é essencial para dar sentido a essa integração. “O ensino agrotécnico dentro da Epagri nasce com o mesmo propósito que sempre guiou a pesquisa e a extensão: desenvolver pessoas e territórios. O professor, no processo ensino-aprendizagem, alia a ciência à prática na construção de conhecimentos, desperta nos jovens o olhar crítico e objetivos de atuar como Técnicos em Agropecuária para o fortalecimento do meio rural catarinense”, afirma.
A formação dos professores é uma das prioridades da Epagri com essa nova estrutura. Desde o início da gestão compartilhada, cerca de 120 docentes participaram dos cursos, oficinas e encontros promovidos pela empresa com foco em metodologias inovadoras, integração com a pesquisa agropecuária e a extensão rural e uso de tecnologias aplicadas à agricultura.
“A formação continuada dos professores é um dos alicerces para o fortalecimento da educação básica e profissional dos estudantes. São eles que mediam o processo educacional, ressignificando o conhecimento em aprendizado vivo dentro das escolas e para a vida. Neste Dia do Professor, celebramos cada educador que com compromisso e responsabilidade contribuem para fazer da escola um espaço de experimentação, diálogo e construção de sonhos. São eles que inspiram os jovens a acreditar que é possível inovar sem perder o vínculo com a terra”, enfatiza Andréia.
As ações incluem formações inéditas desde 2007 em áreas como agroindústria, leite e derivados, cooperativismo escolar, metodologias ativas e práticas pedagógicas integrativas. O objetivo é fortalecer o papel do educador como agente de desenvolvimento e multiplicador de conhecimento.
O modelo de gestão ampliou o diálogo entre o ensino e o desenvolvimento regional. Cada Cedup passou a trabalhar de forma integrada com as unidades da Epagri — Estações Experimentais, Centros de Treinamento e Gerências Regionais — promovendo intercâmbio de experiências, dias de campo e acesso dos estudantes a novas tecnologias.
Entre os avanços, destacam-se a implantação das primeiras Unidades de Referência Educativa (UREs), que aproximam a prática pedagógica das tecnologias desenvolvidas pela Epagri, e a instalação de estações meteorológicas nos Cedups , em parceria com o Epagri/Ciram, utilizadas como ferramentas de ensino, pesquisa e extensão.
Atualmente, 57% dos estudantes dos Cedups Agrotécnicos são filhos de agricultores familiares. De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a meta é elevar esse percentual para 75% nos próximos anos, com estímulo à participação das meninas no ensino agrotécnico.
O presidente da Epagri comemora os resultados deste primeiro ano e reforça o alinhamento com as prioridades do Governo do Estado. “Esses avanços refletem o compromisso do governador Jorginho Mello em investir na permanência do jovem no campo e na valorização da agricultura familiar. Cada Cedup Agrotécnico sob gestão da Epagri é um espaço de transformação, onde o conhecimento técnico se converte em oportunidade e a educação se torna o caminho para garantir a sucessão familiar e o futuro do meio rural catarinense”, destaca.
Para Dirceu Leite, a integração entre ensino, pesquisa e extensão consolida um modelo sustentável de desenvolvimento rural. “A Epagri sempre foi sinônimo de inovação. Agora, com o ensino agrotécnico, passamos a formar as novas gerações, completando o ciclo do conhecimento e assegurando que o legado da agricultura catarinense siga forte nas mãos dos nossos jovens.”
Para o próximo ano, a Epagri projeta novas Unidades de Referência Educativa, ampliação das formações docentes e da integração entre ensino, pesquisa agropecuária e extensão rural. As metas incluem o fortalecimento dos laboratórios didáticos, investimentos em infraestrutura escolar, a ampliação dos programas de estágio e o fortalecimento das ações voltadas à promoção da sucessão familiar no meio rural.
“O ensino é o nosso terceiro pilar. A pesquisa desenvolve, a extensão transforma e o ensino perpetua o conhecimento”, resume Dirceu Leite. “Em 2026, queremos consolidar esse modelo, conectando ainda mais jovens — e professores — ao conhecimento, à terra e ao futuro do campo catarinense.”
