Epagri celebra o Dia do Professor com avanços na na gestão do ensino agrotécnico em SC

Cerca de 1,5 mil estudantes são atendidos nos cursos técnicos oferecidos pela Epagri em cinco Cedups Agrotécnicos em Santa Catarina (Fotos: Divulgação/Epagri)

No Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, a Epagri celebra não apenas os mestres que inspiram o aprendizado, mas também uma nova fase na história da educação técnica catarinense. Desde fevereiro de 2025, a empresa passou a atuar no ensino agrotécnico público em Santa Catarina, assumindo a gestão compartilhada dos cinco Cedups Agrotécnicos em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Essa mudança marcou o início de uma etapa que une ensino, pesquisa agropecuária e extensão rural.

A diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri, Andréia Meira, destaca que os primeiros meses de gestão já apresentaram resultados expressivos. “Foram cerca de R$ 8 milhões em recursos destinados com foco na melhoria das condições estruturais, pedagógicas e operacionais das escolas; 1,5 mil estudantes atendidos nos cursos técnicos; e 3,7 mil ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) chegaram diretamente às famílias dos alunos, fortalecendo a sucessão rural e o vínculo entre escola e comunidade”, relata. Outro avanço foi o fim da contribuição financeira das famílias para permanência dos alunos nas escolas.