Epagri lança livro de Glauco Olinger sobre os bastidores da história da agropecuária brasileira

A Epagri é a editora do mais recente livro do engenheiro-agrônomo Glauco Olinger, fundador da extensão rural em Santa Catarina e autor de mais de trinta obras sobre agricultura, meio ambiente, política agrária e desenvolvimento rural. A publicação, intitulada Histórias mal contadas e correções, foi entregue pessoalmente por Glauco ao presidente da Empresa, Dirceu Leite, e demais diretores nesta segunda-feira, 13, na sede da Epagri, em Florianópolis.

Com 103 anos recém-completados, Glauco revisita na obra episódios marcantes da história da agropecuária brasileira — desde a criação do serviço de extensão rural, na década de 1950, até a fundação da Embrapa, nos anos 1970. O autor relata bastidores e fatos sobre momentos decisivos do setor, destacando que sua vivência direta nesses acontecimentos o permite oferecer uma narrativa baseada na experiência de quem participou e ajudou a construir essa história.

Mais do que observador, Glauco foi protagonista de transformações que moldaram o desenvolvimento rural no país. Em suas palavras, o livro busca “repor a verdade histórica” sobre temas muitas vezes contados de forma incompleta ou imprecisa por outros autores.

“Glauco recorda nomes, datas e detalhes de acontecimentos que marcaram sua trajetória e a da agricultura brasileira. Sua história se confunde com a da extensão rural em Santa Catarina e no Brasil. Este novo trabalho é, além de um registro histórico, um legado para as futuras gerações. Receber este livro é uma honra para todos nós da Epagri”, destacou o presidente da empresa, Dirceu Leite, impressionado com a lucidez e a memória do autor centenário.

Ao longo da carreira, Glauco Olinger foi secretário da Agricultura e da Educação em Santa Catarina, fundador e diretor do Centro de Ciência Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pró-reitor de Planejamento da UFSC, presidente da Embrater e da Acaresc, hoje Epagri. Entre suas muitas contribuições, destacam-se o incentivo ao cooperativismoe acriação da extensão rural em Santa Catarina.

O lançamento do livro foi possível por meio do patrocínio de Alice Kuerten, presidente do Instituto Guga Kuerten. “Para nós é um orgulho participar da obra de uma personalidade que construiu um legado para todo o Brasil”, diz ela. As edições impressas serão distribuídas para o segmento agrícola de Santa Catarina, por meio das cooperativas. A versão digital está disponível no site da Epagri.

