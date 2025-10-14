Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri lança livro de Glauco Olinger sobre os bastidores da história da agropecuária brasileira

Com 103 anos recém-completados, autor entregou pessoalmente a obra aos diretores da Epagri–Fotos: DivulgaçãoA Epagri é a editora do mais recente li...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
14/10/2025 às 16h19
Epagri lança livro de Glauco Olinger sobre os bastidores da história da agropecuária brasileira
Foto: Reprodução/Secom SC

Com 103 anos recém-completados, autor entregou pessoalmente a obra aos diretores da EpagriFotos: Divulgação

A Epagri é a editora do mais recente livro do engenheiro-agrônomo Glauco Olinger, fundador da extensão rural em Santa Catarina e autor de mais de trinta obras sobre agricultura, meio ambiente, política agrária e desenvolvimento rural. A publicação, intitulada Histórias mal contadas e correções, foi entregue pessoalmente por Glauco ao presidente da Empresa, Dirceu Leite, e demais diretores nesta segunda-feira, 13, na sede da Epagri, em Florianópolis.

Com 103 anos recém-completados, Glauco revisita na obra episódios marcantes da história da agropecuária brasileira — desde a criação do serviço de extensão rural, na década de 1950, até a fundação da Embrapa, nos anos 1970. O autor relata bastidores e fatos sobre momentos decisivos do setor, destacando que sua vivência direta nesses acontecimentos o permite oferecer uma narrativa baseada na experiência de quem participou e ajudou a construir essa história.

Mais do que observador, Glauco foi protagonista de transformações que moldaram o desenvolvimento rural no país. Em suas palavras, o livro busca “repor a verdade histórica” sobre temas muitas vezes contados de forma incompleta ou imprecisa por outros autores.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Glauco recorda nomes, datas e detalhes de acontecimentos que marcaram sua trajetória e a da agricultura brasileira. Sua história se confunde com a da extensão rural em Santa Catarina e no Brasil. Este novo trabalho é, além de um registro histórico, um legado para as futuras gerações. Receber este livro é uma honra para todos nós da Epagri”, destacou o presidente da empresa, Dirceu Leite, impressionado com a lucidez e a memória do autor centenário.

Ao longo da carreira, Glauco Olinger foi secretário da Agricultura e da Educação em Santa Catarina, fundador e diretor do Centro de Ciência Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pró-reitor de Planejamento da UFSC, presidente da Embrater e da Acaresc, hoje Epagri. Entre suas muitas contribuições, destacam-se o incentivo ao cooperativismoe acriação da extensão rural em Santa Catarina.

O lançamento do livro foi possível por meio do patrocínio de Alice Kuerten, presidente do Instituto Guga Kuerten. “Para nós é um orgulho participar da obra de uma personalidade que construiu um legado para todo o Brasil”, diz ela. As edições impressas serão distribuídas para o segmento agrícola de Santa Catarina, por meio das cooperativas. A versão digital está disponível no site da Epagri.

Informações para a imprensa:
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407/99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 12 horas

Epagri celebra o Dia do Professor com avanços na na gestão do ensino agrotécnico em SC

Cerca de 1,5 mil estudantes são atendidos nos cursos técnicos oferecidos pela Epagri em cinco Cedups Agrotécnicos em Santa Catarina (Fotos: Divulga...

 Evento conta com 21 palestras e quatro mesas de debate, envolvendo mais de 700 inscritos de diferentes segmentos do setor -Foto: Fernando Dias/Arquivo Seapi
Agricultura Há 16 horas

Governo do Estado promove o primeiro evento voltado para o setor lácteo gaúcho em Ijuí

A região Noroeste, produtora de leite cru para a indústria no Rio Grande do Sul, sediou na terça-feira (14/10) a abertura da primeira edição do Mil...

 (Foto: Reprodução)
Destaque Regional Há 17 horas

Cotricampo está entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul

Cooperativa ocupa a 83ª posição no Estado e o 229º lugar no ranking das 500 maiores do Sul, consolidando-se entre as principais do setor agropecuário.

 (Foto: Sistema Província)
Clima Instável Há 18 horas

RS deve enfrentar estiagem após excesso de chuvas

Previsão aponta novembro com pouca chuva e dezembro com risco de seca em várias regiões do Estado.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Cidasc desburocratiza emissão de Guia de Trânsito Animal para aves e animais aquáticos

Arte: Ascom/CidascTodo o transporte de animais de produção deve ocorrer com emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), um processo de mais de dez an...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 29°
12° Sensação
1.92 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Vice-governador Há 4 horas

Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar
Câmara Há 7 horas

Projeto abre crédito suplementar para diversos órgãos do governo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,32%
Euro
R$ 6,34 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 651,709,99 -0,46%
Ibovespa
141,682,98 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias