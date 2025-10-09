Produção de cebola em Santa Catarina deve crescer 6,9% na safra 2025/26

A expectiva é de uma colheira em torno de 594 mil toneladas (Fotos: Divulgação/Epagri)

Nesta quarta-feira, 8, a Estação Experimental da Epagri em Ituporanga (EEITU) promoveu um dia de campo que marcou a abertura da colheita da cebola em Santa Catarina. O evento reuniu mais de 500 pessoas para discutir perspectivas da safra 2025/26, que segue com prognóstico positivo pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa): produção estimada em 594 mil toneladas, o que corresponde a um aumento de 6,9% sobre a safra anterior.

Esse aumento é atribuído à expansão de 1,2% da área plantada e à melhoria na produtividade média, projetada em 30,4 t/ha, contra 28,8 t/ha no ciclo anterior. A analista da Epagri/Cepa, Bruna Parente Porto, destaca que as perspectivas para a safra de cebola em Santa Catarina permanecem positivas, desde que o clima se mantenha estável nas próximas semanas. Segundo ela, a combinação de boa luminosidade e menor umidade, especialmente durante e após a colheita, fase decisiva para a cura dos bulbos, deve garantir produtividade elevada e reduzir possíveis impactos sobre a qualidade da produção.

As condições fitossanitárias são favoráveis: mais de 90% das áreas consideradas saudáveis, com apenas 10% registrando intercorrências — especialmente devido a baixas temperaturas ou presença de míldio (Peronospora destructor), favorecidos pela umidade elevada.