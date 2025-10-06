Terça, 07 de Outubro de 2025
Conab e Cooper familiar firmam parceria na Terra Indígena do Guarita

O foco é ampliar as ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no fornecimento de produtos para as escolas indígenas da área

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações ASCOM Edegar Pretto
06/10/2025 às 20h14 Atualizada em 06/10/2025 às 20h26
Foto: Divulgação Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Cooperativa Mista dos Povos Indígenas e Agricultores Familiares (Cooperfamiliar), de Tenente Portela, firmaram uma parceria estratégica para impulsionar a agricultura familiar indígena na Terra Indígena do Guarita, na região Celeiro do Rio Grande do Sul.

O foco é ampliar as ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no fornecimento de produtos para as escolas indígenas da área.

A iniciativa atende à orientação do presidente da Conab, Edegar Pretto, e foi discutida em uma reunião na sede da Cooperfamiliar com a presença de técnicos da Companhia.

O encontro contou com a participação de importantes lideranças indígenas, incluindo o cacique Valdones Joaquim, Cirilo Joaquim e Daniela Franciela Salles, representando as comunidades Kaingang e Guarani. 

Pela Cooperfamiliar, estiveram presentes os diretores Lucas Fernandes (Guarany), Gilmar Bento (Kaingang) e Valmor Machado Soares.

Durante a reunião, foi estabelecido um cronograma de aquisição de produtos da agricultura familiar indígena destinados ao abastecimento das escolas locais. 
A ação prevê o envolvimento das direções escolares e das Associações de Círculo de Pais e Mestres, buscando estreitar os laços entre famílias e a comunidade escolar.

O objetivo é incentivar a participação de pais, alunos, professores e funcionários em atividades de integração social.
Protagonismo e Sustentabilidade
A política pública do Governo Federal não só reforça o protagonismo das comunidades na definição de suas demandas e prioridades, mas também promove o desenvolvimento local sustentável.

O foco está na garantia de uma alimentação saudável, baseada em práticas agroecológicas e ambientalmente responsáveis, beneficiando diretamente os povos indígenas e agricultores familiares.

