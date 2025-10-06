Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro

Na alta temporada são abatidas 2,5 mil aves por semana (Fotos: Renata Rosa / Epagri)

Se tem um prato que é a cara de Brusque, é o marreco recheado. A tradição é tão marcante que acabou virando festa — a Fenarreco, que todo mês de outubro atrai milhares de turistas para celebrar a gastronomia e a cultura germânica. Em 2025, o evento chega à sua 38ª edição, de 9 a 19 de outubro. Mas por trás do prato que dá sabor à festa existe uma história curiosa: em todo o Estado, apenas dois produtores fornecem marreco para os restaurantes e para o próprio evento. Um deles é a Kiave, da família Vailati, que começou a criação das aves em 1993, na comunidade de Cedro Alto, com o apoio da Epagri, e hoje planeja ampliar a produção para atender à alta demanda.

“Como na indústria nosso marreco também pode ser utilizado por restaurantes chineses e de alta gastronomia, há muito espaço para crescer, especialmente em grandes centros como São Paulo”, conta Daiane Vailati, 43 anos. Entre os planos está a ampliação de granjas em Canelinha, em parceria com produtores locais, e a compra de um biodigestor através do Pronaf para dar destinação correta aos resíduos e economizar energia.

“Também estamos em negociação com a prefeitura para incluir a carne de marreco na merenda escolar. Uma forma de ampliar o mercado e manter a tradição de consumir marreco desde cedo”, conta o extensionista Alexandre Lysenko, que comanda o escritório da Epagri na cidade, reaberto este ano junto à diretoria de agricultura, no horto florestal.

Retorno da filha ao lar impulsionou negócio de família

Não estava nos planos de Daiane atuar na granja dos pais quando saiu para fazer faculdade. Mas após três anos trabalhando como designer de interiores, ela decidiu abandonar a carreira e ajudar o negócio a dar um salto de qualidade, principalmente em relação à otimização do processo de abate.