Domingo, 05 de Outubro de 2025
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tempo seco e luminosidade favorecem desenvolvimento do trigo no Estado

Área cultivada no RS está projetada em 1.198.276 hectares

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
05/10/2025 às 17h44
Tempo seco e luminosidade favorecem desenvolvimento do trigo no Estado
De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, 40% das lavouras estão em enchimento de grãos e 10% em maturação (Foto: Diones Roberto Becker)

O cenário da safra do trigo no Rio Grande do Sul permanece favorável, e as lavouras apresentam elevado potencial produtivo. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater-Ascar, do total implantado no Estado, 13% estão em desenvolvimento vegetativo, 37% em floração, 40% das lavouras em enchimento de grãos e 10% em maturação. O avanço das áreas para maturação demonstra o elevado potencial produtivo nesta safra, mas ainda dependem do clima até o final do ciclo para confirmação.

O tempo seco e a luminosidade proporcionaram ambiente favorável ao desenvolvimento das lavouras, que se encontram em fases reprodutivas críticas, como a floração e o enchimento de grãos. Esses fatores também promoveram a aceleração da maturação fisiológica das espigas nas áreas implantadas mais precocemente, contribuindo para maior uniformidade do ciclo e potencial de acúmulo de matéria seca nos grãos. O manejo fitossanitário foi intensificado, principalmente de forma preventiva em áreas com histórico de doenças fúngicas.

A área cultivada no Estado está projetada pela Emater-Ascar em 1.198.276 hectares, e a estimativa de produtividade em 2.997 quilos por hectare (kg/ha). 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Em 2024, o Estado exportou produtos do complexo soja para 50 países -Foto: Gustavo Mansur/ Ascom Casa Civil
Agricultura Há 2 dias

Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) participou, nesta sexta-feira (3/10)...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri promove Dia de Campo e abertura da colheita da cebola na quarta, 8, em Ituporanga

Santa Catarina é líder nacional na produção de cebola – Foto: Aires Mariga / EpagriNo dia 8 de outubro, quarta-feira, a Estação Experimental da Epa...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Cidasc divulga calendário de semeadura da soja em Santa Catarina para a safra 2025/2026

Arte: Ascom/CidascA Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) informa o calendário oficial de semeadura da soja no...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia

Grupo aprendeu novos conceitos e tecnologias inovadoras desenvolvidos pela empresa do Governo de Santa Catarina (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)A prod...

 Foto: Divulgação Emater
Emater Há 3 dias

Governo do RS autoriza contratação de 144 novos empregados para Emater/RS-Ascar

O primeiro chamamento prevê a contratação de 91 extensionistas rurais, que incluem engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, extensionistas sociais e técnicos científicos.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
27° Sensação
0.86 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Segunda
21° 12°
Terça
17° 11°
Quarta
22°
Quinta
23° 10°
Sexta
23° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 21 minutos

Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready
Saúde Há 1 hora

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília
Até 31 de outubro Há 1 hora

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira
Futebol Há 1 hora

Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025
Geral Há 1 hora

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,144,60 +0,71%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias