Tempo seco e luminosidade favorecem desenvolvimento do trigo no Estado

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, 40% das lavouras estão em enchimento de grãos e 10% em maturação (Foto: Diones Roberto Becker)

O cenário da safra do trigo no Rio Grande do Sul permanece favorável, e as lavouras apresentam elevado potencial produtivo. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater-Ascar, do total implantado no Estado, 13% estão em desenvolvimento vegetativo, 37% em floração, 40% das lavouras em enchimento de grãos e 10% em maturação. O avanço das áreas para maturação demonstra o elevado potencial produtivo nesta safra, mas ainda dependem do clima até o final do ciclo para confirmação.

O tempo seco e a luminosidade proporcionaram ambiente favorável ao desenvolvimento das lavouras, que se encontram em fases reprodutivas críticas, como a floração e o enchimento de grãos. Esses fatores também promoveram a aceleração da maturação fisiológica das espigas nas áreas implantadas mais precocemente, contribuindo para maior uniformidade do ciclo e potencial de acúmulo de matéria seca nos grãos. O manejo fitossanitário foi intensificado, principalmente de forma preventiva em áreas com histórico de doenças fúngicas.

A área cultivada no Estado está projetada pela Emater-Ascar em 1.198.276 hectares, e a estimativa de produtividade em 2.997 quilos por hectare (kg/ha).

