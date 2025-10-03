Cidasc divulga calendário de semeadura da soja em Santa Catarina para a safra 2025/2026

Arte: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) informa o calendário oficial de semeadura da soja no Estado para a safra 2025/2026, estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Portaria n.º 1.271 , de 5 de maio de 2025.

A divulgação do calendário de semeadura é feita logo após o fim do vazio sanitário da soja na Região II de Santa Catarina, terminado em 21 de setembro. Esse período, em que é proibida a manutenção de plantas vivas de soja no campo, é uma medida essencial para interromper o ciclo da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), uma das doenças mais severas e prejudiciais à cultura.

Períodos definidos

O calendário de semeadura estabelece o intervalo permitido para o plantio da soja em cada região de Santa Catarina. O objetivo é reduzir a pressão de inóculo da ferrugem asiática e racionalizar o uso de fungicidas, retardando a resistência do fungo aos produtos disponíveis.

Para a safra 2025/2026, Santa Catarina foi dividida em duas regiões – anteriormente eram quatro. Além disso, todos os municípios catarinenses passam a ter 120 dias para realizar a semeadura, ampliando em 20 dias a janela de plantio para parte do Estado.

Região I

Municípios: Clique aqui para consultar a lista

Vazio sanitário: 04/07/2025 a 12/10/2025

Período de semeadura: 13/10/2025 a 10/02/2026

Região II

Municípios: Clique aqui para consultar a lista

Vazio sanitário: 13/06/2025 a 21/09/2025

Período de semeadura: 22/09/2025 a 22/01/2026

O engenheiro agrônomo Alexandre Mees, gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal (Dedev) da Cidasc, destaca que a medida traz ganhos para produtores e para o sistema de defesa sanitária vegetal. “A cada safra a Cidasc levanta informações com o setor produtivo e propõe ao Mapa as datas para vazio sanitário e calendário de semeadura. Eles avaliam as indicações, fazem a análise técnica e buscam os ajustes com as propostas dos estados vizinhos. Nesta safra foi possível a divisão em apenas duas regiões e a ampliação da janela de semeadura para 120 dias em todo o Estado. Antes, parte de Santa Catarina tinha apenas 100 dias para o plantio. Agora, todos têm mais tempo para organizar suas atividades, sem abrir mão da segurança fitossanitária necessária para proteger a soja catarinense”, explica Mees.

A imagem a seguir ilustra os períodos de vazio sanitário da soja e períodos de semeadura em relação aos estados do Paraná e Rio Grande do Sul:

Para mais informações, acesse o site oficial da Cidasc: www.cidasc.sc.gov.br

