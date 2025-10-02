Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do RS autoriza contratação de 144 novos empregados para Emater/RS-Ascar

O primeiro chamamento prevê a contratação de 91 extensionistas rurais, que incluem engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, extensionistas sociais e técnicos científicos.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom RS
02/10/2025 às 15h23
Governo do RS autoriza contratação de 144 novos empregados para Emater/RS-Ascar
Foto: Divulgação Emater

O governador do Estado, Eduardo Leite, assinou o termo que autoriza a abertura de edital para a contratação de 144 novos empregados que irão reforçar a atuação da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS) e da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar).

A medida é parte integrante do Programa Operação Terra Forte, considerada a maior iniciativa de recuperação de solos já implementada no Rio Grande do Sul. O edital de convocação para admissão já pode ser acessado no site da Emater/RS-Ascar.

Etapas de contratação

O primeiro chamamento prevê a contratação de 91 extensionistas rurais, que incluem engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, extensionistas sociais e técnicos científicos. Esses novos profissionais serão distribuídos entre as 12 regiões administrativas e o Escritório Central da Instituição. O segundo chamamento, que completará o total de 144 vagas previstas, ocorrerá ao longo do mês de outubro.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, destacou que o reforço na equipe é fundamental para o sucesso do programa. "O Terra Forte é a maior iniciativa de recuperação de solos do Rio Grande do Sul e só poderá atingir sua plenitude por meio da atuação dos extensionistas da Emater", afirmou.

O presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz, ressaltou que a iniciativa representa um marco para a entidade. "É a Emater ampliando sua capacidade de ação, fortalecendo o setor agropecuário gaúcho e ampliando as condições de desenvolvimento da Instituição", concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 15 minutos

Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia

Grupo aprendeu novos conceitos e tecnologias inovadoras desenvolvidos pela empresa do Governo de Santa Catarina (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)A prod...

 Recurso será destinado para aquisição de três caminhões caçamba, que serão utilizados para melhorar as estradas rurais -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi
Agricultura Há 6 horas

Estado assina convênio de cerca de R$ 2,5 milhões da Consulta Popular com o Consórcio da Região Nordeste

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), assinou, na quarta-feira (1/10), co...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 24 horas

Epagri projeta safra de maçã 28% maior em Santa Catarina

A produção de maçãs em SC para a safra 2025/26 deve alcançar 615 mil toneladas (Foto: Aires Mariga/Epagri)A produção de maçãs em Santa Catarina p...

 Os valores são disponibilizados pelo governo, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e somam quase R$ 107 milhões -Foto: Lívia BoazAscom Seapi
Agricultura Há 1 dia

Estado já tem 348 convênios assinados com municípios para a recuperação de estradas rurais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), assinou, nesta quarta-feira (1º/10)...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri promove Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças na Grande Florianópolis

O SPDH mantém o solo com cobertura vegetal permanente, o que melhora a fertiidade do solo – Foto: Aires Mariga / EpagriA Epagri realiza, entre os d...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.08 km/h Vento
94% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Eritroblastose fetal exige abordagem precoce
Agricultura Há 14 minutos

Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia
Direitos Humanos Há 14 minutos

DPU cobra proteção a Aldeia Pataxó Kaí atacada na Bahia
Saúde Há 14 minutos

Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente
Justiça Há 29 minutos

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,13%
Euro
R$ 6,26 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 682,631,27 +2,68%
Ibovespa
144,091,66 pts -0.98%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias