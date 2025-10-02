Governo do RS autoriza contratação de 144 novos empregados para Emater/RS-Ascar

O governador do Estado, Eduardo Leite, assinou o termo que autoriza a abertura de edital para a contratação de 144 novos empregados que irão reforçar a atuação da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS) e da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar).

A medida é parte integrante do Programa Operação Terra Forte, considerada a maior iniciativa de recuperação de solos já implementada no Rio Grande do Sul. O edital de convocação para admissão já pode ser acessado no site da Emater/RS-Ascar.

Etapas de contratação

O primeiro chamamento prevê a contratação de 91 extensionistas rurais, que incluem engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, extensionistas sociais e técnicos científicos. Esses novos profissionais serão distribuídos entre as 12 regiões administrativas e o Escritório Central da Instituição. O segundo chamamento, que completará o total de 144 vagas previstas, ocorrerá ao longo do mês de outubro.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, destacou que o reforço na equipe é fundamental para o sucesso do programa. "O Terra Forte é a maior iniciativa de recuperação de solos do Rio Grande do Sul e só poderá atingir sua plenitude por meio da atuação dos extensionistas da Emater", afirmou.

O presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz, ressaltou que a iniciativa representa um marco para a entidade. "É a Emater ampliando sua capacidade de ação, fortalecendo o setor agropecuário gaúcho e ampliando as condições de desenvolvimento da Instituição", concluiu.