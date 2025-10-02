Quinta, 02 de Outubro de 2025
Estado assina convênio de cerca de R$ 2,5 milhões da Consulta Popular com o Consórcio da Região Nordeste

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), assinou, na quarta-feira (1/10), co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/10/2025 às 10h33
Recurso será destinado para aquisição de três caminhões caçamba, que serão utilizados para melhorar as estradas rurais -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), assinou, na quarta-feira (1/10), convênio da Consulta Popular com o Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste do Rio Grande do Sul (Cirenor). O valor total do projeto é de R$ 2.424.836,16, sendo R$ 210.550,45 de contrapartida das prefeituras. O montante será destinado para aquisição de três caminhões caçamba, que serão utilizados para melhorar e conservar as estradas rurais dos 19 municípios consorciados.

O objetivo é fortalecer a infraestrutura regional, com boas condições das estradas, visando o desenvolvimento dos municípios e facilitando o escoamento da produção. A região tem uma economia predominantemente agrícola, com destaque para o cultivo de grãos e a criação de bovinos e aves.

O Consórcio vai adquirir três caminhões caçamba, e o gerenciamento será feito pela diretoria executiva da entidade, conforme a demanda dos municípios.

“Era uma demanda antiga da região e que agora sai do papel. São equipamentos que vão auxiliar os municípios para melhorar a infraestrutura rural, que sabemos que é tão importante economicamente”, afirmou o titular da Seapi, Edivilson Brum.

O presidente do Cirenor e prefeito de Cacique Doble, Marcio Caprini, destacou que este é um importante convênio, que traz recursos significativos. “O consórcio agregou também a usina asfáltica para os municípios, tem várias atividades em serviços e medicamentos”, ressaltou, lembrando que os caminhões ajudarão na gestão da entidade.

Os recursos da Consulta Popular contemplam os projetos mais votados pela comunidade para ações de melhoria e qualidade de vida da população. O projeto do Cirenor foi votado ainda em 2022.

Municípios que integram o Cirenor

Água Santa, Barracão, Cacique Doble, Caseiros, Capão Bonito do Sul, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, Tapejara, Tupanci do Sul e Vila Lângaro.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

