Epagri promove Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças na Grande Florianópolis

O SPDH mantém o solo com cobertura vegetal permanente, o que melhora a fertiidade do solo – Foto: Aires Mariga / EpagriA Epagri realiza, entre os d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/09/2025 às 15h27
Foto: Reprodução/Secom SC

O SPDH mantém o solo com cobertura vegetal permanente, o que melhora a fertiidade do solo – Foto: Aires Mariga / Epagri

A Epagri realiza, entre os dias 1º e 2 de outubro, o I Encontro Técnico Nacional do Sistema Plantio Direto de Hortaliças  (SPDH) . O evento vai reunir, na Grande Florianópolis, pesquisadores, agricultores e extensionistas de diferentes regiões do Brasil para difundir conhecimentos, trocar experiências e fortalecer a rede de produtores rurais e técnicos que buscam  práticas mais sustentáveis de produção de alimentos.

De acordo com o coordenador do encontro, Humberto Bicca Neto, o objetivo é discutir a técnica do SPDH e como ele contribui para uma agricultura de qualidade e baixo custo, mostrando casos de sucesso no campo. Para isso o evento conta com uma parte teórica no primeiro dia e demonstrações práticas no segundo.

Na quarta-feira, 1, o evento acontece  no auditório da Sede da Epagri, em Florianópolis.  A programação conta com palestras sobre metodologia na mitigação de gases de efeito estufa (GEE), dinâmica de carbono e gases GEE em cultivos com a aplicação do SPDH, microbioma e atividade enzimática do solo em SPDH, resultados técnicos e econômicos com a implantação do SPDH e experiências bem-sucedidas de agricultores familiares que já aplicam a prática em cultivos de hortaliças e frutas.

A programação de quinta-feira, 2, será em propriedade rural no município de Antônio Carlos. Lá acontecerá um dia de campo que  visa aproximar o público da realidade do  manejo em áreas de produção no SPDH.

Entre os palestrantes estão extensionistas rurais e pesquisadores da Epagri, UFSC, Udesc, além de representantes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR). Agricultores familiares também terão espaço para relatar suas experiências, evidenciando a viabilidade técnica, econômica e ambiental do SPDH.

Benefícios do SPDH

O Sistema Plantio Direto de Hortaliças (SPDH) é uma tecnologia desenvolvida pela Epagri em parceria com agricultores familiares, baseada em princípios de conservação do solo e redução do uso de insumos químicos. A prática busca imitar a dinâmica natural dos ecossistemas, mantendo cobertura vegetal permanente, diversificando cultivos e reduzindo a mobilização do solo. Com isso, garante benefícios como o aumento da matéria orgânica, melhoria da fertilidade, equilíbrio biológico, maior retenção de água e diminuição dos custos de produção.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Nos últimos anos, a adoção do SPDH tem apresentado resultados expressivos em Santa Catarina: melhoria da qualidade do solo, ganhos em produtividade e sustentabilidade, redução de pragas e doenças, além da mitigação das emissões de gases de efeito estufa. A metodologia, já aplicada em diversas cadeias produtivas, como cebola, chuchu, alface e maracujá, tornou-se referência nacional em sistemas agrícolas sustentáveis, mostrando que é possível unir eficiência econômica com preservação ambiental.

Serviço

  • O que:  I Encontro Técnico Nacional do SPDH
  • Quando: 1 e 2 de outubro
  • Horário: das 8h30min às 17h30min
  • Local: municípios de Florianópolis e Antônio Carlos
  • Mais informações e entrevistas: Humberto Bicca Neto, coordenador do encontro, fone: (48) 3665-5297

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
