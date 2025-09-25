Quinta, 25 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Estado recebe comitiva chinesa para auditoria sanitária e inspeção de produtos de origem animal

O governo do Estado recebeu, terça (23/9) e quarta-feira (24/9), uma comitiva da China para auditoria nos sistemas de defesa sanitária animal e de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/09/2025 às 10h33
Visitas foram acompanhadas pelos técnicos da Seapi -Foto: Ascom Seapi

O governo do Estado recebeu, terça (23/9) e quarta-feira (24/9), uma comitiva da China para auditoria nos sistemas de defesa sanitária animal e de inspeção de produtos de origem animal. A visita foi conduzida por auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), sendo decisiva para a retomada das exportações de carne de frango ao mercado chinês, suspensas desde julho de 2024.

O grupo, composto por seis inspetores chineses, foi acompanhado por fiscais estaduais agropecuários da área de saúde avícola, vinculados ao Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi). Os auditores visitaram uma granja de genética (matrizeiro), em São José do Hortêncio, e outra de frango de corte em Pareci Novo. A agenda incluiu também uma ida a um abatedouro exportador em Bom Princípio.

A comitiva acompanhou de perto as práticas adotadas e verificou, in loco, o funcionamento dos controles sanitários nas propriedades e nas plantas industriais visitadas. Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal do DDA/Seapi, Fernando Groff, a auditoria chinesa é “a oportunidade de demonstrar a eficiência dos controles sanitários aplicados no Rio Grande do Sul, garantindo que estejam livres de doenças, o que impacta no mercado de exportação, como é o caso da doença de Newcastle e da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).”

Rapidez e eficiência no enfrentamento de crises

A suspensão das exportações do Rio Grande do Sul para a China ocorreu após a confirmação de um foco isolado da doença de Newcastle, em julho de 2024, em Anta Gorda, no Vale do Taquari. Quando o setor se preparava para retomar as vendas, um caso de influenza aviária registrado em maio deste ano, em Montenegro, adiou novamente a reabertura.

Ambos os episódios foram rapidamente controlados e o status sanitário do Estado foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A quarentena sanitária de Montenegro foi encerrada em junho, e o enfrentamento do caso — com rapidez e eficiência — reforçou a capacidade de resposta do sistema brasileiro de defesa sanitária, integrando um conjunto de estratégias voltadas à proteção e à sustentabilidade do setor avícola nacional.

Texto: Elstor Hanzen/ Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
