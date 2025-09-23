Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri realiza análise sensorial de vinhos elaborados com uvas resistentes a doenças

Análise reuniu 70 pessoas, entre produtores, técnicos e representantes da iniciativa privada e do poder público – Foto: Divulgação / EpagriA Epagri...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/09/2025 às 15h34
Epagri realiza análise sensorial de vinhos elaborados com uvas resistentes a doenças
Foto: Reprodução/Secom SC

Análise reuniu 70 pessoas, entre produtores, técnicos e representantes da iniciativa privada e do poder público – Foto: Divulgação / Epagri

A Epagri realizou em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, um evento para análise sensorial de vinhos elaborados com variedades viníferas Piwi, resistentes a doenças. O evento teve a presença de cerca de 70 convidados, entre produtores de uva e de vinho, técnicos e representantes da iniciativa privada e do poder público.

Foi realizada a demonstração de seis variedades Piwi diferentes: Calardis blanc,  Felícia , Helios, Bronner, Souvignier gris e Calardis royal. A Epagri orientou os produtores sobre os cuidados e manejo fitotécnico e fitossanitário das frutas. Por fim, os convidados fizeram a degustação de vinhos de cada uma das variedades produzidas em Videira na última safra.

O evento integrou um circuito que está sendo realizado pela Epagri em algumas cidades do Estado. Antes de Videira, Rancho Queimado havia sediado uma etapa. Nos próximos dias, a atividade ocorrerá em São Joaquim, Curitibanos, Urussanga e Florianópolis.

“Os vinhos foram muito elogiados pelos produtores. Vários deles já plantaram as variedades e outros vieram para tomar a decisão de plantar. Eles ficaram bem impressionados, e o evento foi um sucesso”, diz o gerente da Estação Experimental da Epagri em Videira, André Luiz Kulkamp de Souza.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O termo  Piwi  é derivado da palavra alemã “pilzwiderstandsfähigen”, que significa resistente a doenças fúngicas. Trata-se de um grupo de variedades de uvas obtidas nos últimos anos via melhoramento genético, oriundas de cruzamentos de variedades viníferas com espécies selvagens. O objetivo é reunir numa só planta a qualidade das viníferas e a resistência à doença das selvagens, permitindo a produção de vinhos finos com menos custos e impactos ambientais reduzidos.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Inteligência Artificial
Agricultura Há 11 horas

Consultoria Agronômica reduz custos e alavanca produtividade

Com a alimentação respondendo por mais da metade do custo do leite, a consultoria agronômica é decisiva nas fazendas. O agrônomo responsável realiz...

 Doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi registrou primeiras ocorrências em outubro de 2024 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 18 horas

Focos de ferrugem asiática da soja são identificados na safra 2024/2025

O monitoramento realizado pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e I...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Municípios com maior incidência de cigarrinhas-do-milho devem intensificar o controle nas lavouras

Os baixos índices do inseto podem ser mantidos através do manejo químico, complementado com o biológicoO levantamento realizado pelo Programa Monit...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Controle da Sigatoka negra é decisivo para comercialização da banana produzida em Santa Catarina

Os bananicultores e a Cidasc trabalham juntos para controlar pragas e garantir a qualidade da produção. Foto: Denise De Rocchi/Ascom CidascDevido a...

 Crédito: Depositphotos.com/iLexx
Agricultura Há 2 dias

Microrganismos são importantes para a vida

O Dia Mundial do Microrganismo, celebrado em 17 de setembro, visa divulgar a importância da microbiologia e dos microrganismos

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.17 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 4 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 4 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 4 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 4 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,892,27 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias