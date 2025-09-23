Epagri realiza análise sensorial de vinhos elaborados com uvas resistentes a doenças

Análise reuniu 70 pessoas, entre produtores, técnicos e representantes da iniciativa privada e do poder público – Foto: Divulgação / Epagri

A Epagri realizou em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, um evento para análise sensorial de vinhos elaborados com variedades viníferas Piwi, resistentes a doenças. O evento teve a presença de cerca de 70 convidados, entre produtores de uva e de vinho, técnicos e representantes da iniciativa privada e do poder público.

Foi realizada a demonstração de seis variedades Piwi diferentes: Calardis blanc, Felícia , Helios, Bronner, Souvignier gris e Calardis royal. A Epagri orientou os produtores sobre os cuidados e manejo fitotécnico e fitossanitário das frutas. Por fim, os convidados fizeram a degustação de vinhos de cada uma das variedades produzidas em Videira na última safra.

O evento integrou um circuito que está sendo realizado pela Epagri em algumas cidades do Estado. Antes de Videira, Rancho Queimado havia sediado uma etapa. Nos próximos dias, a atividade ocorrerá em São Joaquim, Curitibanos, Urussanga e Florianópolis.

“Os vinhos foram muito elogiados pelos produtores. Vários deles já plantaram as variedades e outros vieram para tomar a decisão de plantar. Eles ficaram bem impressionados, e o evento foi um sucesso”, diz o gerente da Estação Experimental da Epagri em Videira, André Luiz Kulkamp de Souza.

Foto: Reprodução/Secom SC

O termo Piwi é derivado da palavra alemã “pilzwiderstandsfähigen”, que significa resistente a doenças fúngicas. Trata-se de um grupo de variedades de uvas obtidas nos últimos anos via melhoramento genético, oriundas de cruzamentos de variedades viníferas com espécies selvagens. O objetivo é reunir numa só planta a qualidade das viníferas e a resistência à doença das selvagens, permitindo a produção de vinhos finos com menos custos e impactos ambientais reduzidos.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc