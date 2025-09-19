Sexta, 19 de Setembro de 2025
Santa Catarina mapeia mais de 950 mil hectares de florestas plantadas em inventário inédito

Fotos: Will Nieckarz/ SapeMais de 950 mil hectares do território catarinense estão cobertos por florestas comerciais plantadas, o equivalente a cer...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/09/2025 às 17h47
Santa Catarina mapeia mais de 950 mil hectares de florestas plantadas em inventário inédito
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Will Nieckarz/ Sape

Mais de 950 mil hectares do território catarinense estão cobertos por florestas comerciais plantadas, o equivalente a cerca de 10% da área total do estado. O dado integra o Inventário de Florestas Plantadas do Estado, lançado nesta sexta-feira, 19, em Lages, pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Udesc. O estudo inédito detalha a distribuição e o volume das plantações de Pinus e Eucalyptus, reforçando a posição catarinense como um dos maiores polos florestais do Brasil.

O estudo reúne informações detalhadas sobre a distribuição, extensão e volume das florestas plantadas no estado, com destaque para os gêneros Pinus ssp. e Eucalyptus spp. Além da dimensão territorial, o inventário quantifica o estoque de madeira disponível para diferentes usos industriais, como serrarias, papel e celulose, painéis e energia. As mesorregiões Serrana, Oeste e Norte se destacam como as principais áreas produtoras, respondendo por grande parte do volume mapeado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, o inventário de florestas plantadas é um instrumento estratégico para o setor. “Com dados técnicos atualizados, Santa Catarina reforça sua capacidade de planejamento, o inventário servirá como base para políticas públicas e investimentos privados. Também será fundamental para o uso sustentável das florestas, equilibrando desenvolvimento econômico e preservação ambiental”, destaca Chiodini.

O trabalho foi conduzido por pesquisadores e técnicos da Sape e do CAV/Udesc durante o ano de 2024. “Foram utilizadas tecnologias de sensoriamento remoto e amostragens em campo para garantir precisão e confiabilidade nas informações”, explica o coordenador do Inventário de Florestas Plantadas, Marcos Benedito Schimalski, coordenador pela Udesc.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Inventário de Florestas Plantadas será referência para o setor público e privado, contribuindo para políticas de fomento, certificações internacionais, planejamento logístico e gestão sustentável dos recursos florestais em Santa Catarina. O diagnóstico ficará disponível para consulta no site em aproximadamente 15 dias: https://www.udesc.br/cav/engenhariaflorestal. Também está consolidado em um e-book que poderá ser acessado nesse e no www.agricultura.sc.gov.br , a partir da próxima semana.

No evento também foi assinado o Termo de Cooperação entre a Sape e Udesc para projetos de pesquisa, estudos, inventários, projetos de extensão e diagnósticos no setor agropecuário de Santa Catarina.

Mais informações:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

Foto: Reprodução/Secom SC
